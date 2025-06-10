380 ألف زائر لحدائق ومرافق بلدية دبي خلال العيد

كشفت بلدية دبي أن عدد زوار حدائق دبي والمرافق التابعة لها بلغ خلال عطلة عيد الأضحى المبارك 380 ألف زائر من بينهم 20 ألفاً و500 زائر لبرواز دبي.

وشهدت الحدائق والأماكن الترفيهية في دبي، خلال عطلة العيد إقبالاً كبيراً من العائلات والزوار، حيث اتخذت بلدية دبي الإجراءات اللازمة كافة لاستقبال الجمهور، لقضاء تجارب مميزة مع خيارات متنوعة من المناطق والمرافق الترفيهية.

وكانت بلدية دبي أعلنت عن استعدادات جميع المرافق التابعة لها للاحتفال بعيد الأضحى المبارك في مختلف مناطق الإمارة، من خلال تكثيف جهود الفرق الإشرافية والميدانية، لتعزيز نظافة الطرق والمرافق العامة، إضافة إلى تحديد مواعيد المرافق والحدائق لاستقبال الزوار.

واحتضنت حدائق ومرافق بلدية دبي بهجة واستمتاع الزوار في العيد وسط بيئة آمنة ومنظمة، وأجواء من الفرحة بالعيد وبهجة الأطفال والأسر.

وتعزيزاً للخصوصية وتنظيم أعداد الزوار، خصصت بلدية دبي 4 شواطئ عامة تابعة لها في الإمارة، لتكون حصراً للعائلات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، تضم شاطئ «جميرا 2»، و«جميرا 3»، و«أم سقيم 1»، و«أم سقيم 2»، حيث تشهد شواطئ الإمارة

إقبالاً كبيراً من جميع فئات المجتمع خلال العطلات الرسمية والأعياد.

وتعمل بلدية دبي على تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة ترفيهية آمنة للعائلات، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة سياحية متميزة خلال الأعياد والمناسبات، وحرصت البلدية على توفير مدينة جاذبة تتمتع بمرافق ترفيهية وسياحية متكاملة، تناسب جميع أفراد العائلات، وتشجعهم على ارتياد الحدائق والمرافق الترفيهية التابعة لها، انطلاقاً من التزامها بتقديم أفضل مستويات جَودة الحياة والرفاهية للسكان والزوار.

كما حرصت بلدية دبي على ضمان سلامة وراحة مرتادي الشواطئ من خلال تخصيص فريق إنقاذ مكون من 126 فرداً مؤهلاً ومزوداً بأحدث المعدات، وتشكيل فريق رقابي ميداني يضم 100 فرد لتنظيم الحشود وحركة المرور كما توفر البلدية مرافق خدمية وترفيهية متكاملة، بما في ذلك مناطق لعب للأطفال ومسارات للمشي، بهدف إتاحة الفرصة أمام أفراد العائلة للاستمتاع بخوض تجربة ممتعة في شواطئ دبي خلال عطلة العيد، والتي تعد إحدى أفضل الوجهات السياحية في الإمارة.