77 شريكاً استراتيجياً لبلدية دبي حتى نهاية 2024

أكد ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي، أن الشراكات تلعب دوراً محورياً في تطوير الإجراءات وتعزيز مستوى تكامل المشاريع التنموية، بما يدعم مساعي بلدية دبي المستمرة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، لافتاً إلى أن عدد الشركاء المسجلين لدى بلدية دبي بلغ حتى نهاية عام 2024 نحو 77 شريكاً من مختلف القطاعات، كما تجاوز عدد الاتفاقيات الموقعة لدى بلدية دبي الـ300 اتفاقية خلال الأعوام الماضية.

وأضاف: تمثل الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة، ركيزة أساسية في تحقيق التكامل المؤسسي ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع، بما يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين داخل الإمارة.

وأشار إلى عدد من المنجزات والمشاريع المشتركة وأثر هذه الشراكات على ارتفاع إجمالي إيرادات البلدية لعام 2024، والتي ارتفعت بنسبة 11% مقارنة مع 2023، فيما بلغت نسبة ترشيد النفقات 9% مقارنة بالعام 2023.

وقال بوشهاب: هناك مشاريع تقنية نوعية مع القطاع الخاص ذات منفعة مستدامة لنمو الإمارة، إذ أسهمت بعض هذه الشراكات في زيادة نسبة كمية المياه المعاد تدويرها بمعدل 14% مقارنة بعام 2023، وارتفاع كمية النفايات المحولة إلى طاقة بمعدل زيادة بلغت 66% مقارنة بالعام ذاته.

وأضاف: وصل عدد المباني المنجزة خلال عام 2024 إلى 3,461 مبنى وفقاً لتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص المباني والمتطلبات المعمول بها في بلدية دبي والاتفاقيات المبرمة بين إدارة ترخيص المباني والجهات المعنية.

وأوضح ناصر بوشهاب أن البلدية تعمل باستمرار على تعزيز أطر التعاون مع مختلف الجهات، من خلال توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات.