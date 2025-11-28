السجادة الحمراء تستقبل المسافرين في مطار دبي

بدأت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي بتشغيل مشروع «السجادة الحمراء» تجريبياً للقادمين، بمبنى 3 في مطار دبي الدولي، ضمن خطتها لتوسيع نطاق تطبيق المشروع داخل المطار، وذلك بعد نجاح تشغيله في صالة درجة الأعمال للمغادرين منذ بداية 2025.

وتوفر «السجادة الحمراء» للقادمين تجربة سفر فريدة تقوم على إنجاز إجراءات الدخول خلال ثوانٍ معدودة، دون الحاجة للوقوف أمام منصات مأموري الجوازات أو إبراز جواز السفر أو أي مستند آخر.

وبمجرد عبور المسافر فوق السجادة الذكية، تبدأ الكاميرات المتطورة في التقاط بصماته البيومترية وتقوم الأنظمة الذكية بمطابقتها مع قواعد البيانات بدقة عالية وبشكل لحظي.

ويمكن للمسافرين استخدام «السجادة الحمراء» بعد إتمام تسجيل بسيط يتم مرة واحدة فقط عبر منصات الجوازات في صالة القادمين، حيث يتم خلالها ربط بيانات جواز السفر بالصورة الشخصية والبيانات البيومترية للمسافر، وبعد إتمام التسجيل الأولي، يصبح بإمكان المسافر استخدام البوابات الذكية والممرات الذكية في جميع زياراته اللاحقة.