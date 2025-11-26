«شتا حتا» يعود بـ6 مهرجانات وفعاليات رياضية ومجتمعية تعزّز مكانة المنطقة كوجهة سياحية وتنموية

أعلنت "براند دبي" الذراع الإبداعي للمكتب الاعلامي لحكومة دبي عن انطلاق فعاليات مهرجان «شتا حتا» خلال الفترة من 5 ديسمبر وحتى 28 ديسمبر المقبل، في إطار رؤية متكاملة لتحويل منطقة حتا إلى وجهة سياحية وتنموية متميزة، تجمع بين الترفيه والثقافة والرياضة وريادة الأعمال المجتمعية.

وأكدت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، خلال مؤتمر الإعلان عن المهرجان، أن نجاح مواسم «شتا حتا» الماضية يعود إلى توحيد وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، مشيرة إلى أن الدورة الحالية تشهد توسعاً في الفعاليات والمبادرات التي تخدم أهالي حتا والزوار على حد سواء.

ومن جانبها، أوضحت شيماء السويدي، مديرة «براند دبي»، أن نسخة هذا العام من «شتا حتا» تتضمن 6 مهرجانات رئيسية، إلى جانب حزمة من الأنشطة المصاحبة، حيث تم تخصيص 30 محلاً لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى 5 مشاريع للتاجر الصغير تستهدف الأطفال من 7 إلى 13 عاماً، بهدف غرس روح ريادة الأعمال في الأجيال الجديدة وإتاحة منصة عملية لتسويق منتجاتهم.

وتشارك مؤسسة دبي للإعلام في المهرجان من خلال 4 برامج ترفيهية تُنظم في حتا، هي: «المندوس» و«بشارة حتا» و«أبطال حتا» المخصص للأطفال، والبرنامج الميداني المتنقل، وجميعها تتضمن مسابقات وأنشطة ترفيهية وثقافية تسلط الضوء على الهوية التراثية، وتعرّف الجمهور بتاريخ وطبيعة المنطقة.

أما مجلس دبي الرياضي، فينظم ضمن أجندة المهرجان 8 فعاليات رياضية ومجتمعية، من بينها سباق حتا وأنشطة مثل الكاياك والبادل والهايكنغ، بهدف الترويج لمدينة حتا كوجهة مفضلة لعشاق الرياضة والطبيعة، وتشجيع مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك سكان المدن المجاورة، على تبني نمط حياة نشط.

وتماشياً مع توجهات دبي في تنمية حتا وتعزيز بنيتها التحتية وخدماتها، كشف المؤتمر عن حزمة من المشاريع الجديدة التي سيتم تدشينها في المنطقة بالتعاون مع الجهات المعنية، تشمل:

مدرسة جديدة تستوعب نحو 1000 طالب من المقرر افتتاحها في يناير 2026.

أكثر من 213 مسكناً لدعم الاستقرار الأسري في المنطقة.

مستشفى قيد التنفيذ حالياً لتعزيز منظومة الخدمات الصحية.

قاعة أفراح ومجلس ومدرج لخدمة المجتمع واستضافة الفعاليات المختلفة.

كما أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن إطلاق مهرجان «حتا تجمعنا» ضمن الفعاليات، بمشاركة أكثر من 30 أسرة لاستعراض منتجاتهم المحلية، إلى جانب مجلس مخصص لكبار المواطنين لتعزيز التواصل بين الأجيال ونقل الخبرات والقيم المجتمعية، فضلاً عن تفعيل ريادة أعمال أصحاب الهمم في مركز الشيخة ميثاء لأصحاب الهمم لتمكينهم من تسويق منتجاتهم وإبراز قدراتهم في إطار اجتماعي داعم وشامل.

ويعكس «شتا حتا» في نسخته الجديدة توجهات حكومة دبي الهادفة إلى تحويل حتا إلى نموذج متكامل للتنمية المستدامة يجمع بين السياحة العائلية والاقتصاد المعرفي وتمكين المجتمع المحلي، عبر فعاليات نوعية تسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، وتعزيز الانتماء والهوية الوطنية لدى مختلف الفئات