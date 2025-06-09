67 ملكية فكرية سجلتها «كهرباء دبي» 20 منها «براءات اختراع»

6.288 فكرة مبتكرة من موظفي الهيئة خلال 2024 عبر منصة «أفكاري»

تطوير أول نظام متحكم ذكي للتوربينات الغازية على مستوى العالم

كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لــ «البيان»، عن أن الهيئة سجّلت 67 ملكية فكرية، حصل 20 منها على براءات اختراع، والعمل جارٍ للحصول على باقي براءات الاختراع المسجلة، وقال: «تركز براءات الاختراع على مختلف جوانب الاستدامة ومجالات الإنتاج والتشغيل التي تحتاجها الهيئة، ومنها الطاقة الشمسية المركزة والمركبات الكهربائية وتخزين الطاقة والروبوتات والطائرات دون طيار والطباعة ثلاثية الأبعاد وكفاءة الطاقة والمياه وتحليل البيانات وغيرها».

وأضاف: «تحرص الهيئة على تقدير ومكافأة الموظفين على إبداعاتهم وإنجازاتهم وتسجيل اختراعاتهم لحماية حقوقهم.

كما تلتزم الهيئة باحترام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمؤسسات والشركات الأخرى، انسجاماً مع الأنظمة والقوانين المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتصدر المنطقة في كفاءة نظام الملكية الفكرية».

أفكار مبتكرة

وأشار معاليه إلى أن الهيئة تلقت 6.288 آلاف فكرة مبتكرة خلال عام 2024 من خلال منصة «أفكاري» الإلكترونية الداخلية المخصصة لتشجيع موظفي الهيئة على الإبداع والابتكار.

وحتى الآن، تم تنفيذ 92.75% من الأفكار التي تم الموافقة عليها، ما أسهم في دعم منظومة الابتكار والتطوير في خدمات الهيئة وتحقيقها أعلى مؤشرات التنافسية العالمية، بما في ذلك أقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم بمتوسط 0.94 دقيقة فقط لكل مشترك سنوياً، وتوفير خدمات الشبكة من كهرباء ومياه بنسبة 100%، إضافة إلى توافر أهم خدمات الهيئة الرقمية بنسبة 99.99%.

تخطيط استراتيجي

وأضاف تعمل الهيئة على تطوير القنوات والخدمات الرقمية المبتكرة، معتمدةً على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، وذلك انسجاماً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031.

وأوضح أن الهيئة تدعم الابتكار عبر تركيزها على تبني أحدث التقنيات والأدوات الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي، واستشراف المستقبل كـ «إطار عمل استشراف وصناعة المستقبل»، الذي طورته الهيئة بهدف استشراف وصناعة مستقبل قطاعي الطاقة والمياه.

ويتضمن ثلاث مراحل رئيسة: استشراف المستقبل، وتطوير الاستراتيجيات والسيناريوهات المستقبلية ؛ والتنفيذ، ويتم استخدام أدوات مختلفة في كل مرحلة تتضمن استراتيجيات وخطط عمل ومبادرات رائدة.

إضافة إلى تسع ممكنات تشمل: أدوات استشراف المستقبل، وإدارة المعرفة، وسياسة المستقبل، والشراكات، والبحث والتطوير، والموارد البشرية، وإدارة الأداء، ومنصات المستقبل، ومنصات الابتكار، مثل: منصة «أفكاري» للموظفين لتقديم الأفكار المبتكرة وتطويرها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ما يسهم في تحسين جودة الأفكار المقدمة.

ومنصة «ابتكاري» للمبتكرين من خارج الهيئة لتقديم أفكارهم وحلولهم، ما يعزز التعاون بين الهيئة والمجتمع الخارجي لتحقيق الابتكار المستدام.

تحوّل رقمي

وأشار إلى أنه ضمن جهود هيئة كهرباء ومياه دبي المستمرة لتعزيز التحول الرقمي، وفرت الهيئة أول وحدة تحكم ذكية في محطات الإنتاج على مستوى العالم لتعزيز الأتمتة في إدارة الأصول وتحسين الكفاءة في إنتاج الطاقة وتحلية المياه، و«التبديل السريع للمضخات ومنصات إزالة الضباب» لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف من خلال تسريع عملية تجفيف المياه من يومين إلى 12 ساعة.

ووحدة التحكم في قوة التيار المتردد التي تتحكم في أحمال الطاقة، ما يضمن كفاءتها وحمايتها من الارتفاع.

وطورت أول نظام متحكم ذكي للتوربينات الغازية على مستوى العالم، ما مكّنها من تحقيق تحكم فوري وذاتي بالتوربينات في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، كما أطلقت أول متحكم ذكي لمحطات الدورة المركبة يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، والذي أسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الاستدامة.

طاقة متجددة

وفي مجال الطاقة المتجددة، نجحت الهيئة في زيادة كفاءة الألواح الكهروضوئية عبر تقنيات متقدمة تشمل التتبع الشمسي بالخوارزميات الذكية واستخدام الروبوتات لتنظيف الألواح تلقائياً، ما أسهم في رفع نسبة الطاقة النظيفة في دبي إلى نحو 21.5% من إجمالي مزيج الطاقة.

وتماشياً مع التوجهات العالمية في إزالة الكربون، تواصل الهيئة تطوير مشاريع مبتكرة في مجالات تخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر.

وتابع، وسّعت الهيئة نطاق الابتكار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتشمل مجموعة واسعة من المجالات الحيوية، منها «رماس لتعزيز العمل» و«رماس للمتعاملين»، وأمن المعلومات، وأداة تعلم الآلة من «إس.إيه. بي»، وتجربة الموظفين الرقمية، ومركز التقييم في الهيئة، بالإضافة إلى خدمات الموارد البشرية، وسياسات الأمن، والبيانات المالية، وبوابة خدماتك الإلكترونية، وخدمات مكتب دعم تقنية المعلومات، وإجراءات الحوكمة والامتثال، ومنصات استشراف المستقبل، وباور بي أي، ومنصة «لينكد إن» التعليمية.

وأتاحت الهيئة لموظفيها المساعدين الذكيين «مايكروسوفت 365 كوبايلوت» و«مايكروسوفت سيكيورتي كوبايلوت»، لتصبح أول جهة حكومية على مستوى دولة الإمارات تعتمد هذا النوع من التقنيات المتطورة من مايكروسوفت.

وتعد الهيئة من أوائل المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم التي تتبنى تقنية «كوبايلوت» من مايكروسوفت.

وتعمل خصائص «كوبايلوت» المعززة بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي على إثراء تجربة الموظفين، وتسهيل أداء مهامهم الوظيفية، وأتمتة سير العمل، وتوطيد أواصر التعاون بين فرق العمل، إضافة إلى توفير الجهد والوقت.

إلى جانب ذلك، وفرت الهيئة نظام تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية، وهو نظام مستدام يستخدم الطاقة الشمسية لتحويل مياه البحر إلى مياه عذبة باستخدام الترشيح متعدد المراحل والتناضح العكسي، ومشروع مركبة (ROV) لفحص وصيانة الكابلات تحت الأرض عن بعد بهدف الحد من التدخل البشري وتعزيز السلامة والكفاءة، وحلول الطباعة ثلاثية الأبعاد لإدارة قطع الغيار بكفاءة والتي تهدف إلى تحسين إدارة قطع الغيار، وخفض التكاليف وتقليل الوقت والحد من الاعتماد على الموردين، ومشروع الحارس، وهو نظام يعتمد على تقنية إنترنت الأشياء ويستخدم أجهزة استشعار متقدمة للكشف عن محاولات الاختراق بدقة عالية، ما يقلل من الإنذارات الوهمية، إضافة إلى قفاز تحويل لغة الإشارة إلى نص، وهو جهاز قابل للارتداء يترجم إيماءات لغة الإشارة إلى نص لمساعدة الأشخاص على التواصل بسلاسة.