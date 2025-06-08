شرطة الموانئ في دبي تدعو للالتزام بتعليمات الأمن والسلامة

دعا العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير شرطة الموانئ في شرطة دبي، مرتادي الشواطئ والمراسي إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية وتعليمات الأمن والسلامة، مؤكداً ضرورة التحلي بالوعي والمسؤولية حفاظاً على السلامة العامة، والاستجابة لإشارة رفع العلم الأحمر الذي يعني ضرورة عدم السباحة أو الإبحار.

وأوضح العميد السويدي أن عدد البلاغات البحرية التي تم تسجيلها خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 77 بلاغاً، في حين سجلت الحوادث البحرية 27 حادثاً، وتم تحرير 61 مخالفة بحق وسائل بحرية مختلفة، بالإضافة إلى 7 مخالفات متعلقة بالدراجات المائية، علاوة على تنفيذ 23 مهمة ميدانية استهدفت تعزيز الرقابة البحرية، وقال: «إن تحرير المخالفات ليس هدفاً بحد ذاته، بل تكمن الأولوية في الالتزام والتعاون الكاملين لضمان الأمن والسلامة، وتوفير كل مقومات الراحة، والاستجمام للمواطنين، والمقيمين، والزوار.



وأشار إلى أن الأنشطة البحرية تشهد ارتفاعاً مستمراً، في رياضات وفعاليات وسباقات وأنشطة فردية، وهو ما يعكس حجم الإقبال الكبير من داخل الدولة وخارجها للاستمتاع بشواطئ دبي الخلابة والآمنة، ما يشير إلى نجاح الخطط والاستراتيجيات المعتمدة في تنظيم هذه الفعاليات.



وأوضح أنه تم توزيع الدوريات المشتركة من دوريات الإنقاذ البحري والأمن البحري على 9 مناطق تمركز، في مناطق ميناء الحمرية ومرفأ ديرة، وخور دبي، والجسر العائم، و«ميناء الصيد 1» في نقطة تمركز الجميرا الأولى، و«ميناء الصيد 2» في نقطة تمركز الجميرا الثانية، و«ميناء الصيد 3» في نقطة تمركز الجميرا الثالثة، إلى جانب نقطة التمركز في الميناء السياحي والـ «جي بي آر» و«دبي هابر»، ونقطة تمركز حتا بالتعاون مع مركز شرطة حتا، لافتاً إلى جاهزية مركز شرطة الموانئ، للتعامل مع كافة الحوادث الطارئة من خلال نقاط تمركزه البرية والبحرية، والتي تحتوي على دوريات مشتركة من «الأمن البحري» و«الإنقاذ البحري»، والتي يعمل فيها غواصو الإنقاذ وسائقي الزوارق والدراجات المائية والهوائية على مدار 24 ساعة.



وقال: «إن فرق شرطة الموانئ تعمل على مدار الساعة عبر 9 نقاط بحرية موزعة على مختلف أنحاء الإمارة، بهدف ضمان سلامة الجميع في مياه دبي، داعياً إلى التقيد التام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، ومنها ضرورة ارتداء وسائل السلامة مثل السترات الواقية، والامتناع عن ممارسة الأنشطة البحرية في المناطق غير المخصصة لذلك، كما حث على مراقبة الأطفال عن قرب وعدم تركهم بمفردهم دون رقابة، مع التأكيد على أهمية ارتداء سترات النجاة للصغار والكبار الذين لا يجيدون السباحة.



التزام



وأضاف أن الاستخدام الصحيح للوسائل البحرية، مثل قوارب النزهة والصيد والدراجات المائية، والالتزام بالسرعات المحددة، يلعب دوراً كبيراً في الحد من وقوع الحوادث البحرية، مشدداً على أهمية تجنب السلوكيات الخاطئة التي قد تعرض حياة الأفراد للخطر.



وأكد أن الالتزام بإجراءات السلامة البحرية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الأفراد والجهات المعنية، لضمان تجربة بحرية آمنة وهادئة لكل مرتادي البحر.



وأشار إلى وجود شواطئ ليلية مخصصة للراغبين في السباحة، حيث تتعاون شرطة الموانئ مع بلدية دبي كشريك استراتيجي، ويتوفر فيها منقذون لضمان السلامة، مع التهيب بكافة الجمهور لعدم التردد في الإبلاغ فوراً عن أي ظواهر أو سلوكيات سلبية، عبر غرفة العمليات على الأرقام 999 و901، التي تستقبل البلاغات على مدار الساعة.



وشدد العميد السويدي على أن شرطة دبي لن تتهاون في تطبيق اللوائح والإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع، داعياً مرتادي البحر إلى التعاون الكامل مع فرق الإنقاذ والجهات المختصة، والحرص على ممارسة الأنشطة البحرية بأسلوب مسؤول وآمن، يضمن لهم ولعائلاتهم قضاء أوقات ممتعة ومطمئنة على شواطئ دبي.



ووجه دعوة لأصحاب المراكب البحرية لتحميل خدمة «أبحر بأمان» المتوفرة على تطبيق شرطة دبي، من أجل سرعة الاستجابة لبلاغاتهم في الحالات الطارئة، متمنياً للجميع السلامة والأمان.