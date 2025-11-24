4 خطوات لحماية الباحثين عن وظيفة من فخ الإعلانات الوهمية

حددت شرطة دبي أربع خطوات أساسية لحماية الباحثين عن فرص وظيفية من الوقوع في فخ الإعلانات الوهمية، في أعقاب تزايد انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المنصات الإلكترونية، التي تدّعي توفير فرص عمل جزئية، وبرواتب مغرية. ودعت إلى أن الخطوة الأولى عدم دفع أي رسوم للتقديم أو معالجة التأشيرة أو التدريب، مشيرة إلى أن الجهات الرسمية لا تطلب مبالغ مالية مقدّماً، والثانية ضرورة التحقق من بيانات التواصل عبر الموقع الرسمي للشركة، أو الاتصال المباشر بمكتبها الرئيس، وعدم الاعتماد على أرقام أو رسائل مجهولة المصدر، والثالثة الحذر من التعامل مع جهات تكتفي بالتواصل عبر واتساب أو تلغرام أو بريد إلكتروني مجاني، عازية ذلك إلى أن الشركات المحترفة تعتمد قنوات رسمية، والرابعة التوقف والتحقق عند الاشتباه بأي أمر غير طبيعي، وعدم مشاركة المستندات أو البيانات الشخصية قبل التأكد التام من مصداقية الجهة.

واستعرضت شرطة دبي أبرز العلامات التحذيرية للإعلانات المضللة، وتتضمن طلب دفع رسوم مسبقة لإجراءات التأشيرة أو الفحوصات الطبية أو الأمنية أو التدريب، وتلقي عرض العمل دون أن يتقدم صاحبها لوظيفة أو يجري مقابلة، مشيرة إلى أن ذلك يكون ذلك عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي، علاوة على أن البريد الإلكتروني ينتهي بشكل مخالف للعناوين المتعارف عليها، فيما تكون تفاصيل الوظيفة غير واضحة، مع وعود برواتب مرتفعة مقابل عمل بسيط، أو أن خطاب العرض مكتوب بشكل غير احترافي أو عام. وأفادت شرطة دبي ضمن جهودها التوعوية إلى أن هذه الخدعة تستهدف الطلاب، وفئة الباحثين عن عمل، وحتى المهنيين ذوي الخبرة، مشددة على أن الحيطة والحذر تسهم في مكافحة هذه العمليات الاحتيالية، وتضمن للجميع فرصة عادلة في التوظيف الحقيقي، كما شددت شرطة دبي على أن وعي الجمهور يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة المُحتالين، لتجنب الوقوع ضحية لهذه الإعلانات، التي قد تعرّضهم للمساءلة القانونية، بسبب عمليات الاحتيال التي تستغل بياناتهم الشخصية.

واستعرضت شرطة دبي قصة أحمد، أحد الكفاءات الشابة في دبي، الذي تلقى رسالة واتساب تدّعي أنها من شركة معروفة، هنأته في الرسالة باختياره لوظيفة ذات راتب مرتفع، رغم أنه لم يتقدم للوظيفة، وأرسل له «مدير الموارد البشرية» خطاب عرض مغرٍ، وطلب منه دفع 2000 درهم كرسوم معالجة التأشيرة، وتذكر أحمد تعليمات ونصائح شرطة دبي من حملة توعية حديثة، وبدأ يشك في الأمر، وتوجه بدلاً من الدفع، إلى الإبلاغ بشكل فوري عن الحادث إلى إدارة الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي، عبر منصة أي كرايم، حيث استجابت شرطة دبي بسرعة، وأكدت أن الأمر عملية احتيال، وتم اتخاذ إجراءات لحظر حساب المحتال.