جمال بن حويرب: دبي نموذج ملهم في بناء اقتصاد المعرفة

أكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، في تصريح خاص لـ«البيان» على هامش قمة المعرفة 2025، أن دبي تمثل اليوم نموذجاً مُلهماً في بناء اقتصاد المعرفة وترسيخ مجتمع يتعلم ويبتكر باستمرار.

وقال بن حويرب إن التجربة المعرفية في دبي تقوم على رؤية واضحة لقيادة دولة الإمارات، تجعل من الاستثمار في الإنسان والمعرفة والتكنولوجيا أولوية قصوى في خطط التنمية.

مشيراً إلى أن المبادرات التي تطلقها دبي في مجالات التعليم، والابتكار، والتحوّل الرقمي، وصناعة المحتوى المعرفي، أصبحت مرجعاً يُحتذى في المنطقة.

ودعا بن حويرب الدول العربية إلى الاستفادة من نموذج دبي في المعرفة، عبر تبني سياسات وطنية واضحة لبناء مجتمعات المعرفة، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، والاستثمار في البحوث والبيانات المفتوحة والمهارات الرقمية، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها وقدرتها على مواجهة تحديات المستقبل.

وأوضح بن حويرب أن ما يميّز تجربة دبي في بناء اقتصاد المعرفة ليس حجم المبادرات فقط، بل تكاملها واستمراريتها، حيث تعمل المنظومة المعرفية في الإمارة ضمن إطار استراتيجي يشمل دعم نشر المعرفة وإنتاجها وقياسها، من خلال تقارير ومؤشرات عالمية تصدرها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وشركاؤها، وهو ما يتيح لصنّاع القرار قراءة دقيقة لمستوى الجاهزية المعرفية وصياغة سياسات أكثر فاعلية.

وأضاف أن قمة المعرفة 2025 تجسد هذا التوجه من خلال جمع الخبراء وصناع السياسات وروّاد الفكر من مختلف دول العالم، لبحث تحوّلات اقتصاد المعرفة، ودور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل أسواق العمل والمهارات، مؤكداً أن استمرار دبي في استضافة مثل هذه الفعاليات العالمية يعزّز مكانتها منصة رئيسية لتوليد الأفكار والحلول وتعميمها على مستوى المنطقة والعالم.