«مهارات المستقبل» تزوّد سوق العمل بـ33 ألف خريج و270 ألف ساعة تدريب

أكد الدكتور هاني تركي، كبير المستشارين التقنيين ومدير مشروع المعرفة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تصريح لـ«البيان»، أن أكاديمية مهارات المستقبل تمثل منصة محورية لرأب الفجوة بين احتياجات سوق العمل الفعلية والمخرجات التعليمية والأكاديمية في المنطقة العربية، من خلال تركيزها على تزويد الشباب بمهارات عملية تتوافق مع متطلبات الاقتصاد الرقمي والقطاعات الناشئة.

وأوضح الدكتور تركي أن الأكاديمية نجحت حتى الآن في تخريج نحو 33 ألف منتسب من برامجها التدريبية المختلفة، التي قدمت خلالها ما يقارب 270 ألف ساعة تدريب، إضافة إلى تنفيذ 3 ملايين امتحان تقويمي، ما يعكس حجم الإقبال على برامجها وأثرها المتزايد في بناء قدرات الشباب.

وأشار إلى أن عدداً كبيراً من خريجي الأكاديمية تمكنوا من الحصول على فرص عمل نوعية، فيما بدأ آخرون مشاريعهم الريادية الخاصة، كما استفاد بعضهم من منح أكاديمية لمواصلة دراستهم في مجالات المستقبل، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس الدور الإيجابي للأكاديمية في تمكين الشباب وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.

وذكر أن مشروع المعرفة هو مبادرة مشتركة بين المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ويهدف إلى المساعدة في بناء مجتمعات المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة في منطقة الدول العربية وخارجها.

وأضاف أن هذا المشروع يستند إلى مجموعة متنوعة من المنتجات والفعاليات المعرفية التي بدأت منذ عام 2009، بينها ثلاثة تقارير للمعرفة العربية، ومؤشر المعرفة العربي، وبوابة المعرفة للجميع وتطبيق الهاتف المحمول، ومؤشر القراءة العربي، وسلسلة تقارير مستقبل المعرفة، ومؤشر المعرفة العالمي.