1235 مركبة مخالفة ضبطها مركز شرطة الخيالة في دبي

أكد اللواء الدكتور خبير محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة في القيادة العامة لشرطة دبي، أن المركز لديه حالياً 124 رأس خيل، ويحرص على تأهيلها من خلال برامج شاملة للحفاظ على جاهزيتها.

وأضاف أن هذه البرامج تتضمن تدريبات منتظمة لتعزيز لياقتها البدنية والتكيف مع الحشود والمواقف المختلفة، بما في ذلك التأقلم مع الأصوات العالية والأضواء القوية التي تواجهها الخيول خلال الفعاليات.



وأوضح اللواء العظب أن تجهيز الخيول يعتمد على المهام الموكلة إليها، مشيراً إلى أن المركز يدرب الخيول على التعامل مع البيئات المزدحمة والبقاء هادئة وسط الحشود، كما ينفذ برامج تدريب علاجي لركوب الخيل لأصحاب الهمم لتوفير تجربة ركوب آمنة ومريحة لذوي الإعاقة.

وفيما يتعلق بعمليات الدوريات، أوضح اللواء العظب أن المركز سير 1651 دورية خيالة خلال عام 2023، و1123 دورية حتى نهاية سبتمبر من عام 2024.

وأسفرت هذه الدوريات عن ضبط 1235 مركبة مطلوبة جنائياً ومرورياً و90 شخصاً مطلوباً، إضافة إلى رصد 193 تقريراً أمنياً خلال العام الماضي. كما أشار إلى أن فرسان دوريات الخيالة حرروا 796 مخالفة، رغم اختلاف طبيعة عمل هذه الدوريات عن الدوريات الأمنية التقليدية.

وشارك المركز، بحسب اللواء العظب، في فعاليات مجتمعية ورياضية عدة خلال عام 2023 بلغ عددها 157 فعالية، ويتوقع زيادة العدد خلال عام 2024 لتعزيز حضور المركز في المجتمع.

وفي إطار مساهمته في دعم السياحة، يسعى مركز شرطة الخيالة إلى تعزيز القطاع السياحي من خلال تسيير دورياته في المناطق السياحية المعروفة مثل بوليفارد محمد بن راشد ومنطقة سيتي ووك وحي دبي آرت، مشيراً إلى أن المركز يسهم أيضاً في الفعاليات الكبرى مثل المعارض والمهرجانات مما يعزز الصورة الإيجابية لدبي كوجهة سياحية آمنة وجاذبة للسياح.

وعن العناية بصحة وسلامة الخيول، أفاد مدير مركز شرطة الخيالة بأن المركز يطبق نظاماً شاملاً لضمان صحة ورفاهية الخيول، يشمل فحوصات طبية دورية، تغذية متوازنة، بيئة صحية، تمارين منتظمة، ورعاية يومية وفورية من فريق بيطري متخصص، بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة مثل وزارة البيئة ونادي دبي للفروسية ومستشفيات الخيول لتبادل الخبرات.

وحول خطط التحديث المستقبلية، أشار العظب إلى أن المركز يعتزم توسيع خدماته لتشمل توفير خدمات مدرسة الفروسية لجميع الفئات العمرية، وتقديم خدمة نقل الخيول داخل وخارج دبي، بالإضافة إلى تقديم بيئة آمنة لرعاية الخيول على مدار الساعة.

أما عن تقييم فعالية عمل الخيالة، أوضح العظب أن ذلك يتم من خلال قياس نسبة مشاركة المجتمع في الفعاليات الوطنية والدولية، والأنشطة التي تنظمها الجهات التعليمية كالمدارس والجامعات، مما يسهم في تعزيز سعادة المجتمع ويعكس الحضور الإيجابي لشرطة دبي في الفعاليات الكبرى.