الجزيري: التغيرات المتسارعة ستعيد تشكيل القطاعات خلال السنوات المقبلة

أكد عبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن العالم يمر بمرحلة غير مسبوقة من التغيرات المتسارعة التي ستعيد تشكيل مختلف القطاعات خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن أبرز التحولات في ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تداعيات تغير المناخ والطبيعة، والتسارع الهائل في التقنيات الحديثة، والتحولات العميقة في منظومات التعليم والخدمات حول العالم.

وقال في تصريحات صحفية على هامش انعقاد منتدى دبي للمستقبل في نسخته الرابعة، إن العالم يشهد تغيرات تكنولوجية واجتماعية متسارعة، متسائلاً هل ستسخر التكنولوجيا مستقبلاً لخدمة الإنسان أم ستتجه بشكل أكبر لخدمة الشركات؟ وكيف سيتم توفير الخدمات عالمياً؟ وما أثر التحولات التعليمية المتسارعة على المجتمعات؟

وأوضح أن هذه الأسئلة تشكل أساساً مهماً لفهم مستقبل الإنسان ودور التكنولوجيا في حياته، وتعد محوراً رئيسياً للنقاشات في منتدى دبي للمستقبل، لافتاً إلى أن نسخة هذا العام من المنتدى، تشهد حضور أكثر من 2.500 مشارك من أكثر من 100 دولة، إلى جانب 100 جهة ومنظمة استشرافية عالمية، ما يعكس مكانة دبي مركزاً دولياً لصياغة رؤى المستقبل.