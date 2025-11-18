200 ألف منتج غذائي جديد سنوياً في دبي

أكد مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن دبي ليست فقط مركزاً اقتصادياً ومالياً وسياحياً، بل هي مؤثر رئيسي لقيادة التغيير في مواجهة القضايا العالمية الكبرى، واليوم ترسّخ مكانتها عالمياً كونها مركزاً متقدماً لاستشراف مستقبل الغذاء والدفع نحو تبني حلول مبتكرة توفرها التكنولوجيا المتقدمة لمواجهة التحديات الناشئة، بما يضمن مستقبل غذاء آمناً ومرناً يتكامل مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، لافتاً إلى أن الإمارة تسجل سنوياً أكثر من 200 ألف منتج غذائي جديد ضمن منظومة رقابة ذكية ومتقدمة، تدعم مكانة دبي العالمية في مجال سلامة الغذاء، وتعزز رؤيتها في بناء منظومة غذائية آمنة ومستدامة، وبين أن بلدية دبي تعد من الجهات الرائدة عالمياً في استخدام التقنيات الحديثة في أنظمتها الرقابية، لافتاً إلى أن نظام التفتيش الذكي ومنصة «منتجي بلس» يسجلان حالياً مليوناً ونصف المليون منتج غذائي، في حين تستورد دبي أكثر من 10 ملايين طن من الأغذية سنوياً من 180 دولة، وتضم أكثر من 26500 منشأة غذائية مرخصة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح فعاليات النسخة الـ19 من «مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية»، أكبر منصة إقليمية ودولية رائدة تجمع أبرز الخبراء والمختصين في قطاع سلامة الغذاء من مختلف أنحاء العالم تحت شعار «التقنيات والابتكار في سلامة الغذاء»، بمشاركة أكثر من 3500 مشارك و225 متحدثاً عالمياً وخبيراً في قطاع الأغذية من 70 دولة حول العالم، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 19 نوفمبر الجاري.

وتنظّم بلدية دبي المؤتمر بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والجمعية الدولية لحماية الأغذية (IAFP)، والرابطة الوطنية للصحة البيئية (NEHA)، ويناقش المؤتمر، مستقبل قطاع سلامة الأغذية واستكشاف أحدث الابتكارات والتقنيات في القطاع الغذائي، وكيفية تسخير التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة لتعزيز منظومة سلامة الغذاء، وتقليل الفاقد والمُهدَر من الأغذية، ودعم تطبيق أفضل الممارسات الغذائية المستدامة والمرنة.

منصة عالمية

وأوضح مدير عام بلدية دبي أن مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية مثّل على مدار 19 عاماً مضت نقطة التقاء عالمية جمعت العقول والخبراء والمنظمات الكبرى المتخصصة في الأغذية من حول العالم، واليوم يواصل مساره لمناقشة ملامح مستقبل سلامة الغذاء، والطفرة التحولية في تقنيات الذكاء الاصطناعي وكيفية توظيفها في هذه الصناعة لضمان صحة وسلامة الإنسان، وتعزيز رؤية دبي طويلة المدى لبناء منظومة غذائية مستدامة تمثل نموذجاً عالمياً في مواجهة التحديات الغذائية.

من جانبه أكد أحمد مختار، القائم بأعمال ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، التزام المنظمة المتجدد بتعزيز سلامة الأغذية القائمة على الأسس العلمية وتطوير النظم المرتبطة بها، وقال: «تفخر منظمة الفاو بمواصلة تعاونها الوثيق مع بلدية دبي من خلال هذا المؤتمر الذي يشكّل منصة محورية لتعزيز قدرات الرقابة الغذائية على المستويين الوطني والإقليمي، ودعم الابتكار، وحماية المستهلكين والارتقاء بسلامة الغذاء.

ومع ما نشهده اليوم من تطورات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بدءاً من أدوات الكشف المتقدمة، وصولاً إلى أنظمة المراقبة الذكية المعتمدة على تقييم الأخطار، يظل عملنا المشترك أساسياً لبناء نُظم أغذية زراعية مستدامة وأكثر مرونة وقدرة على الصمود».

وأطلقت بلدية دبي ضمن فعاليات المؤتمر مجموعة من البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز منظومة سلامة الأغذية في إمارة دبي، والحفاظ على استدامتها بما يوفر أفضل مستويات جودة الحياة والصحة، ويضمن مستقبل غذاء آمناً ومرناً لسكان وزوار الإمارة، ويرسّخ مكانة دبي مركزًا عالميًا لاستشراف مستقبل قطاع سلامة الأغذية.

وكشفت بلدية دبي، بالشراكة مع مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف (AIJRF)، عن مبادرة «مؤثرو الغذاء الآمن – مبدعون» أو «Food Safety Storytellers»، أول مبادرة عالمية تجمع المهنيين وصنّاع المحتوى في مجال الغذاء الآمن والمستدام، وتستهدف تدريب أكثر من 500 مهني وصانع محتوى خلال ثلاث سنوات، وتطوير مهاراتهم لإنتاج محتوى علمي مبتكر وموثوق، وتمكين المؤثرين كونهم سفراء للسلامة الغذائية، بما يسهم في بناء قاعدة معرفية حول أسس وسلامة جودة الغذاء، ويوفر محتوى تدريبياً متخصصاً للمزارعين والطلاب والجهات الحكومية.

تؤكد المبادرة الدور الرائد لدبي في بناء منظومات مستدامة تضع صحة الإنسان وجودة الحياة في صدارة أولوياتها، ويرسخ مكانة دبي كونها إحدى أبرز المدن العالمية في الصحة وجودة الحياة والاستدامة.

كما أعلنت البلدية عن «دليل الذكاء الاصطناعي الغذائي»، أول دليل إرشادي من نوعه يضع إجراءات موحدة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي بهدف التنبؤ بالأخطار الغذائية، وتعزيز الشفافية والرقابة الاستباقية، ورفع كفاءة عمليات سلامة الغذاء لحماية الصحة العامة في الإمارة. ويشمل منهجيات تفصيلية تتعلق بالحوكمة الأخلاقية، وإدارة البيانات، وتنفيذ المشاريع بمنهجية مرنة Agile.

إلى جانب المنصة الرقمية الموحدة الجديدة في مجال سلامة الغذاء والتغذية (DM Checked)، التي تهدف إلى تعزيز الثقة والشفافية في جميع مراحل التفتيش والمراقبة من خلال نظام ذكي يضمن سرعة الإجراءات ودقة النتائج وجودة الأغذية المقدمة للمجتمع، ويسهل التحقق من التزام المنشآت الغذائية بمعايير السلامة والتغذية الصحية.



