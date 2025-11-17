"طرق دبي": تعرفة التاكسي الجوي مقاربة لتعرفة مركبات الليموزين

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن تشغيل التاكسي الجوي سيبدأ خلال الربع الأول من العام المقبل بتشغيل مركبتين من نوع “جوبي s4"، والتي ستقوم بنقل الركاب بين محطة المطار ومحطة المارينا، لافتة إلى أن تعرفة التاكسي الجوي ستكون ضمن إمكانيات المستخدمين وبمستوى مقارب لتعرفة خدمة الليموزين.

وقال خالد العوضي مدير أنظمة المواصلات العامة في الهيئة لـ"البيان": "إن المتعاملين سيتمكنون من طلب خدمة التاكسي الجوي عبر الرحلات المجدولة من خلال التطبيقات الذكية للهيئة فور تشغيلها خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن الفترة الأولى من التشغيل ستكون تجريبية بهدف التأكد من تكامل منظومة التشغيل وجاهزية المحطات وأنظمتها، على أن يجري اعتماد جدول الرحلات النهائية وتعرفة الخدمة بنهاية الربع الأخير من العام القادم.

وأشار العوضي إلى أن الرحلات الأولية ستعتمد على تشغيل مركبتين ضمن نطاق محطتين خلال الربع الأول من العام المقبل، قبل التوسع لاحقاً ليشمل محطتين إضافيتين بنهاية العام ذاته، وذلك بما يتناسب مع قدرات المركبات والطلب المتوقع على الخدمة، لافتاً إلى أنه سيجري زيادة عدد مركبات التاكسي الجوي تدريجياً وفقاً لاحتياجات التشغيل وإمكانيات الشركة المشغلة.

وأوضح أن الهيئة بالتعاون مع الشركة المشغلة للتاكسي الجوي قطعت خطوات متقدمة لمطابقة المركبات وإجراء الاختبارات التشغيلية وتجهيز البنية التحتية والمحطات التي سيتم إنجازها وفق جدول زمني محدد والتي ستكون بمثابة مطارات مصغرة لنقل الركاب.

يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع شركة "جوبـي أفييشن" أعلنت مؤخراً عن تنفيذ رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي للإقلاع والهبوط العمودي:(eVTOL) بين موقعين مختلفين، حيث انطلق التاكسي الجوي الكهربائي، من موقع اختبارات جوبي في مرغم إلى مطار آل مكتوم: (دبي ورلد سنترال) في رحلة استغرقت 17 دقيقة، وذلك تزامناً مع فعاليات معرض دبي للطيران 2025، وبذلك تصبح "جوبي" أول شركة في العالم تُنفّذ رحلة مأهولة بتاكسي جوي كهربائي للإقلاع والهبوط العمودي بين نقطتين مختلفتين داخل دولة الإمارات.

كما أعلنت الهيئة إنجاز شركة "سكاي بورتس إنفراستركتشر"، البريطانية المتخصصة في تطوير البنية التحتية للتنقّل الجوي المتقدّم، 60% من أعمال إنشاء أول محطة للإقلاع والهبوط العمودي للتاكسي الجوي في الإمارة، بالقرب من مطار دبي الدولي (DXB)، حيث وصلت أعمال البناء إلى أعلى نقطة في المحطة التي تعد الأول من نوعها على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال المحطة في بنهاية الربع الأول من العام المقبل