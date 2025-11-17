سويسري نسي حقيبته داخل مركبة أجرة وشرطة دبي تعيدها له في وقت قياسي

أكد المقدم محمد عبد الرحمن، مدير إدارة الشرطة السياحية في شرطة دبي، أن تواجد فرق الإدارة في جميع المرافق السياحية يمثل جوهر مهامهم الرامية لتعزيز منظومة الأمن والأمان في دبي، التي تعتبر واحدة من أكثر المدن أماناً على مستوى العالم، ووصف الخدمات المقدمة للسياح بأنها خدمات «7 نجوم»، مشيراً إلى أن الإدارة تحرص على تأكيد أن دبي مدينة سياحية بامتياز توفر كل الخدمات وتؤمن مسارات التواجد اللازم للقادمين إليها.

وفي إطار تطوير خدماتها، كشف مدير الإدارة عن امتلاكهم 17 دورية فارهة، آخرها كان دورية من طراز أودي، كما تستعد الإدارة لتدشين دوريتين إضافيتين قبل نهاية العام الجاري. وتطرق إلى دور «غرفة عمليات إسعاد السياح» التي استقبلت خلال العام الجاري قرابة 5 آلاف مكالمة، بينما بلغ إجمالي عدد المعاملات 4072 معاملة خلال العام الجاري.

توزعت بين: 1294 طلباً للمساعدة، و1082 استفساراً، و1055 شكوى، بالإضافة إلى بلاغات الشكر، مؤكداً أن الإدارة تعمل على حل الإشكاليات مباشرة، كما تعتمد على شراكات قوية مع جهات داعمة مثل دائرة الاقتصاد والسياحة وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات لتقديم الدعم الفوري.

وفي حادثة تجسد سرعة الاستجابة، أوضح المقدم محمد عبدالرحمن أن إدارة الشرطة السياحية تمكنت في 28 سبتمبر الماضي من العثور على حقيبة نسيها سائح سويسري في مركبة أجرة بعد وصوله من المطار، وكانت الحقيبة تحتوي على مبالغ مالية ومستندات مهمة وتمكنت الإدارة من الوصول إلى سيارة الأجرة وإرجاع الحقيبة إلى صاحبها الذي أعرب عن شكره وتقديره لسرعة الاستجابة وحسن التعامل.

وأوضح المقدم أن نطاق عمل الإدارة يغطي كل المرافق، بدءاً من المنتجعات السياحية والفنادق والشقق الفندقية والحدائق والشواطئ، وصولاً إلى المخيمات ورحلات اليخوت والقوارب، حيث يتم متابعة مسارات حركة السياح وتأمين فترة تواجدهم.

وبالإضافة إلى دور فريق التوعية الأمنية في المرافق لنشر المعرفة لدى العاملين في القطاع السياحي، تقوم الإدارة برصد المخالفات الجنائية على مستوى الإمارة، وعرضها أمام أفراد الأمن لتوضيح دورهم في حال وقوع أي ممارسة وكيفية الإبلاغ والتعامل مع السياح.

وأكد سعي الإدارة المستمر لتطوير آليات عملها من خلال استراتيجية ديناميكية تتعامل مع التحديات، أبرزها الزيادة في أعداد السياح وتنوع ثقافاتهم، وتشمل خطة الإدارة للأعوام الـ 5 المقبلة توسعة مكاتب الشرطة السياحية لزيادة رقعة التغطية الأمنية، وإجراء دراسات تحليلية لأكثر الوجهات المفضلة لديهم.