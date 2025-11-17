6 مليارات درهم استثمارات «مشروع محمد بن راشد للطيران» بحلول 2027

أكد خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، أن حجم الاستثمارات الإجمالية في مشروع محمد بن راشد للطيران، ومنها استثمارات الشركاء، سيتجاوز 6 مليارات درهم بحلول نهاية عام 2027، وهو ما يسهم في مواصلة تطوير البنية التحتية للطيران في دبي، ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للطيران والخدمات المرتبطة به.

وأوضح الزفين في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن نسبة الإنجاز في مشروع محمد بن راشد للطيران، الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 8.5 كيلومترات مربعة، من المتوقع أن تتجاوز 80 % بحلول نهاية عام 2027، مؤكداً أن نسبة الإنجاز في المشروع تتقدم بوتيرة متسارعة تدعم الطموحات المستقبلية لقطاع الطيران في دبي.

وقال إن دبي الجنوب «تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون مركزاً عالمياً للطيران والخدمات اللوجستية، من خلال مشروع حضري متكامل تم تصميمه ليكون نموذجاً لمستقبل المدن الذكية القائمة على التكامل بين البنية التحتية المتقدمة وقطاعات النمو الحيوية»، مشيراً إلى أنه منذ تأسيس دبي الجنوب ارتكزت هويتها على الطيران والخدمات اللوجستية، مدعومة بمشاريع سكنية وتجارية حديثة توفر بيئة متكاملة تدعم منظومة العمل والعيش والازدهار.

مركز عالمي

وقال خليفة الزفين إن معرض دبي للطيران 2025 يمثل منصة استراتيجية مهمة لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران والابتكار الجوي، مشيراً إلى أن المعرض يجمع كبرى الشركات الدولية والمتخصصة في صناعة الطيران والفضاء، ما يتيح فرصاً واسعة للشراكات والاستثمارات والنمو التجاري.

وأضاف أن المعرض لا يقتصر على عرض أحدث التقنيات والمستجدات في القطاع، بل يشكل ملتقى للمواهب والخبرات والابتكار، ويعكس قدرة دبي على دمج التطوير التكنولوجي مع الفرص الاقتصادية، الأمر الذي يدعم توجه الإمارة نحو تحقيق الريادة العالمية في صناعة الطيران والخدمات اللوجستية المتقدمة.

وأوضح الزفين أن حجم الاستثمارات في «دبي الجنوب» يعكس توازناً بين الإنفاق الحكومي على تطوير البنية التحتية الاستراتيجية، والاستثمارات الخاصة في قطاعات الخدمات اللوجستية والطيران والعقارات والتجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات تسهم في خلق وظائف مباشرة تتركّز في اللوجستيات والتجارة الإلكترونية والطيران المدني والخدمات المساندة، مع أولوية واضحة لتمكين الكفاءات الوطنية في الوظائف النوعية. وهو ما يتماشى مع مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33» في جذب الاستثمارات ورفع الإنتاجية، وترسيخ مكانة دبي ضمن أهم المراكز اللوجستية حول العالم.

قطاعات متعددة

وأكد خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، أن إجمالي عدد الشركات العاملة في «دبي الجنوب» يصل إلى أكثر من 4200 شركة، ضمن قطاعات متعددة في مقدمتها قطاعات الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والتجارة الإلكترونية، والطيران المدني وطيران الأعمال وخدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، إلى جانب الصناعات الخفيفة والمتقدمة.

وأكد الزفين أن «دبي الجنوب» تسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية بعيداً عن النفط عبر تمكين قطاعات عالية القيمة، مثل الطيران، والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية والتطوير العقاري والخدمات المساندة، مشيراً إلى أن هذا التكامل يجذب استثمارات أجنبية مباشرة، ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد والتصدير وإعادة التصدير، ويعزّز ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، انسجاماً مع المستهدفات الوطنية.

طيران خاص

وقال خليفة الزفين إن الارتفاع المستمر في حركة الطيران الخاص يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الثروات، مشيراً إلى أن مشروع محمد بن راشد للطيران ملتزم بتوفير بنية تحتية وخدمات عالمية المستوى، تعزز مكانة دبي على الساحة الدولية في قطاع الطيران.

وأضاف تشمل قائمة الشركاء من المشغلين الأرضيين للطيران الخاص مقدمي خدمات رائدين في الصناعة مثل جيتكس، وفالكون لخدمات الطيران والفطيم دي سي للطيران وجت لخدمات الطيران وإكسكيو جت، حيث تقترن أقصى مستويات الخدمة الفاخرة بأعلى معايير السلامة والخبرة الفنية.

وفيما يتعلّق بحركة الطيران الخاص، قال إن حركة الطيران الخاص في دبي الجنوب سجلت ارتفاعًا بنسبة 15 % خلال النصف الأول 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت. الأمر الذي يعكس النمو المستمر لقطاع الطيران الخاص، ويعزز مكانة مطار آل مكتوم الدولي باعتباره المطار الرائد لحركة الطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط.

وعن أهميته مشروع «بوليفارد الطيران الخاص»، قال الزفين: تكمن أهميّة «بوليفارد الطيران الخاص» في أنّه يشكّل إضافة نوعيّة ضمن مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب، ويستجيب للنمو المتسارع في حركة الطيران الخاص ويجذب شركات الطيران العالمية والعلامات الفاخرة إلى بيئة أعمال متصلة مباشرة بمبنى الطيران الخاص. ويمتد البوليـفارد بطول 769 متراً ويضم 16 مبنى بمساحة تطوير إجمالية تبلغ 204 ألف متر مربع.

وقد بدأت أعمال البناء في مبنى «Aviation One» ليكون عنواناً للشركات الرائدة في الطيران والخدمات الداعمة، بتصميم حديث ومساحات عملية تعكس رؤية المشروع، مع خطة تسليم مرحلية تبدأ في عام 2026، على أن تُستكمَل المراحل اللاحقة وفق برنامج زمني محدد.



