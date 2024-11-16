51.25 مليون متر مربع المساحات الخضراء في دبي

تولي بلدية دبي الأعمال والمشاريع الزراعية التجميلية التطويرية اهتماماً كبيراً، بما يسهم في تعزيز حيوية دبي المتجددة دائماً وفق معايير متكاملة وعالمية المستوى، وبلغ إجمالي المساحات الخضراء المزروعة في إمارة دبي والواقعة تحت إشراف بلدية دبي 51 مليوناً و258 ألفاً و297 متراً مربعاً، بحسب بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، في نهاية الربع الثالث من 2024، الصادرة عن البلدية.

وتحرص بلدية دبي على تعزيز الاستدامة البيئية في الإمارة، وتوسعة الرقعة الخضراء المزروعة، وتحسين البيئة الحضرية والطبيعية للإمارة، وتحقيق مستهدفات البلدية في جعل دبي أكثر جاذبية وجمالية واستدامة مع توفير أفضل مستويات جَودة الحياة والرفاهية لسكانها. كما تشجع البلدية على نشر الرقعة الخضراء، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية تحقيقاً للاحتياجات البيئية في إمارة دبي، إلى جانب التركيز على زراعة أشجار البيئة المحلية كالغاف والسدر والأشجار التي تتحمل ملوحة التربة.

وتلتزم بلدية دبي بتقديم خدمات زراعية متكاملة بالاعتماد على التقنيات والوسائل الزراعية الحديثة التي تكفل الحفاظ على السلامة العامة، وتعزز استدامة المنظومة البيئية في دبي. وتواصل تطوير أعمال الزراعة التجميلية في الطرق والمناطق العامة، بما يتسق مع التطور العمراني الذي تشهده المدينة، وتحرص على إيجاد بيئة عمل محفّزة للإبداع والابتكار في مجال البستنة والتخضير وتشجير طرق وساحات وميادين وحدائق دبي وتقاطعاتها، وتعمل البلدية على زيادة المساحات الخضراء والتوسع في زراعة الزهور في الشوارع والطرقات العامة والمتنزهات وفقاً لمعايير الاستدامة في الري، تنفيذاً لخطط تجميل الشوارع العامة مع الحرص على عدم هدر مياه الري، وتحقيق استدامة القطاع الزراعي، وتحويل الصحراء إلى واحات خضراء، وتحقيق معايير الاستدامة في مشاريعها كافة.

ويأتي تخضير دبي كجزء من خطط البلدية لتعزيز الاستدامة البيئية في الإمارة، وتحقيق أثر بيئي متكامل للحفاظ على العناصر والموارد البيئية وتحسين جَودتها، بما يجعل دبي أكثر جاذبية وجمالية مع ضمان توفير أفضل مستويات جَودة الحياة والرفاهية لسكان الإمارة . وكانت بلدية دبي أعلنت مؤخراً عن زيادة نسبة المساحات الخضراء المزروعة في الإمارة بعد إنجازها 7 مشاريع تجميلية جديدة لزراعة وتجميل التقاطعات الرئيسة على شارعي الشيخ زايد والخيل، بتكلفة 245 مليون درهم، وبمساحة تمتد على أكثر من 1.4 مليون متر مربع، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز جاذبية إمارة دبي، وإضفاء هوية بصرية جمالية تعكس المزيج الفريد بين الطابع العمراني المتميز، والمساحات الخضراء التي تُزين التقاطعات الحيوية في الإمارة. وبحسب بلدية دبي تم زراعة أكثر من 185 ألف شجرة خلال العام الماضي 2023، بمعدل 500 شجرة يومياً متجاوزةً المستهدفات بنسبة زادت على 100%، إذ بلغت المساحة الجغرافية المُضافة إلى الرقعة الخضراء 234 هكتاراً خلال 2023، مقارنةً بـ 170 هكتاراً في 2022.