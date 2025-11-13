15 ألف طلب مشاركة في 11 دورة لـ«حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية»

كشف تاديو كارافييري، مدير مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية»، أن المبادرة تلقت على مدار 11 دورة نحو 15 ألف طلب مشاركة لمشاريع ابتكارية من طلاب ينتمون إلى أكثر من 1200 جامعة في 120 دولة، لافتاً إلى أن هذه المبادرة أصبحت منذ انطلاقتها منصة عالمية تجمع العقول اللامعة من الجامعات حول العالم لتقديم ابتكارات رائدة توظّف العلوم والتكنولوجيا في معالجة بعضٍ من أكبر التحديات التي تواجه الإنسانية من الرعاية الصحية والزراعة والمياه إلى الطاقة والمجتمع المدني والتنقل.

جسر حيوي

وقال كارافييري لـ«البيان»، إن المبادرة تشكل جسراً حيوياً يربط بين البحث الأكاديمي والتطبيق العملي، وبين الأفكار الطموحة والفرص الواقعية. مضيفاً: نتيح للطلاب والمبتكرين من خلال هذه المبادرة الوصول إلى الجهات الحكومية وشركاء الصناعة وخبراء المشاريع، فضلاً عن فرص التمويل، مما يمهّد الطريق لتجارب ميدانية وتحويل الأبحاث إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والتبني في السوق.

وتابع: «شهد برنامج الشراكات في المبادرة خلال العام الماضي توسعاً ملحوظاً، بدعم استثنائي من قادة الصناعة والمستثمرين في قطاعات متنوعة، تشمل: الصحة والطاقة والبيئة والتصنيع. هذا التفاعل المتنامي يعكس الثقة في نموذجنا القائم على التعاون، وفي قدرة الشباب على ابتكار حلول تحدث فرقاً حقيقياً في حياة الناس، ومن خلال توفير إطار متكامل لتطوير المشاريع والوصول إلى الشركاء، نلعب دور الموجّه للمبتكرين في رحلتهم من الفكرة الأولى إلى التجربة الميدانية والتحقق الصناعي. بهذه الطريقة، نمنح الفرق الأكاديمية طريقاً مباشراً نحو التمويل والتطبيق العملي، طريقاً يحول طموحاتهم إلى إنجازات ملموسة يمكن أن تُغيّر مستقبل القطاعات الحيوية حول العالم.

دعم

وقال: شهدنا هذا العام إقبالاً غير مسبوق، حيث تلقينا آلاف المشاركات من طلاب ينتمون إلى أكثر من 1200 جامعة في 120 دولة حول العالم. وبعد عملية تقييم دقيقة، تم اختيار أفضل 100 مشروع بينها: 5 مشاريع لطلبة الجامعات في الإمارات، لعرضها في معرض «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية»، الذي يُقام في 17 - 20 نوفمبر الجاري، على هامش «منتدى دبي للمستقبل 2025»، وسيتيح المعرض للطلاب والأساتذة عرض أفكارهم أمام جمهور عالمي من الخبراء وصناع القرار، في تجربة فريدة تجمع بين الإبداع الأكاديمي وفرص التطبيق الواقعي.

معايير

وأضاف: نفتح أبواب المبادرة لكل طالب أو خريج حديث لديه فكرة يمكن أن تحدث فرقاً، مشيراً إلى الاعتماد على 3 معايير رئيسية في تقييم المشاركات وهي: مدى ارتباط الحل بتحدٍ اجتماعي أو بيئي مؤثر وقدرته على تحقيق أثر إيجابي ملم، قوة البحث الأكاديمي وعمق الفهم الذي يظهره المشاركون في تحليل التحدي واقتراح الحلول، ومدى توظيف التكنولوجيا بذكاء وفعالية، سواء عبر استخدام تقنيات متقدمة أو حلول بسيطة ومبتكرة تحقق نتائج ملموسة.

وتابع مدير مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية»: يُقام المعرض على مدى أربعة أيام، من 17 إلى 20 نوفمبر، في فندق جميرا أبراج الإمارات، برعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ويأتي تنظيم معرض «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» بالتزامن مع الدورة الرابعة من منتدى دبي للمستقبل، ليكون احتفاءً عالمياً بالإبداع والمعرفة والتكنولوجيا التي تخدم الإنسان.

تنوع جغرافي

وقال مدير المبادرة: تضم مشاركات هذا العام مشاريع طوّرها طلاب وأساتذة من جامعات رائدة عالمياً، من بينها هارفارد وأوكسفورد وكامبريدج ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إلى جانب مشاركين جدد من دول مثل بوليفيا ورواندا وأوزبكستان، ما يعكس تنوعاً جغرافياً وثقافياً غير مسبوق.

كما تشمل قائمة أفضل 100 مشروع طلاباً من جامعات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ومصر والأردن، في تأكيد على الدور المتنامي للمنطقة كمركز مزدهر للبحث والابتكار. وتتنوع المشاريع ضمن مجالات حيوية تشمل الصحة، والبيئة، والزراعة، والبيانات، والطاقة، والمواد، وهي قطاعات تمسّ حياة الناس بشكل مباشر وتشكل جوهر مستقبل التنمية المستدامة.

وأوضح أن المشاريع تغطي فئات تشمل الصحة، والبيئة، والزراعة، والبيانات، والطاقة، والمواد، وقد لاحظنا هذا العام تحولاً واضحاً نحو حلول أكثر تخصصاً وواقعية، من خلال ابتكارات صُمّمت لتلبية احتياجات العالم الحقيقي، مع التزام متزايد من جانب المبدعين بتوسيع نطاق الوصول إلى التكنولوجيا وضمان أن تكون حلولهم شاملة ومفيدة للبشرية جمعاء.

ابتكارات واعدة

وتحظى جميع المشاريع المتميزة بفرصة الانضمام إلى برنامج الشراكات الشامل الذي نقدّمه من خلال هذه المبادرة، والذي أتاح خلال السنوات الماضية لمجموعة من الابتكارات الواعدة مواصلة النمو والتطبيق العملي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن أبرز هذه الابتكارات: فيروفي (Virufy): وهو تطبيق ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل أصوات السعال بهدف دعم تشخيص أمراض الجهاز التنفسي بسرعة وكفاءة. وابتكار أوكسارا (Oxara) الذي يحول نفايات الحفر والهدم إلى مادة رابطة مستدامة تعد بديلاً صديقاً للبيئة عن الأسمنت التقليدي، مما يفتح آفاقاً جديدة في مجال البناء المستدام. كذلك مشروع «بي- فيتا (P-Vita)»، الذي يعيد تعريف مفهوم الاقتصاد الدائري من خلال تحويل المنتجات الزراعية الثانوية إلى مواد خام أساسية تستخدم في الأغذية ومستحضرات التجميل والأدوية.

تكريم

وقال تاديو كارافييري: يحتفي المعرض بالابتكارات المتميزة سنويا وسوف تقوم سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بتكريم خمسة طلاب متميزين تقديراً لابتكاراتهم الاستثنائية، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز في معرض «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية».

وسيحصل المبتكرون الفائزون على جوائز مالية بقيمة 100,000 دولار، دعماً لهم في استكمال مراحل تطوير مشاريعهم وتحويل أفكارهم إلى حلول مؤثرة على أرض الواقع، ويجسد هذا التكريم التزام البرنامج بالاحتفاء بالإبداع العلمي والتكنولوجي، وتمكين الجيل الجديد من المبتكرين الذين تمتلك أبحاثهم وإبداعاتهم القدرة على إحداث تأثير ملموس يتجاوز الحدود الجغرافية ويُسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وإنسانية.



