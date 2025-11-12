مؤتمر «نسائية دبي» يوصي بتوسيع دمج أصحاب الهمم

دعا مؤتمر بعنوان «اختلافهم يثري مجتمعنا»، الذي نظمته جمعية النهضة النسائية بدبي، فرع الخوانيج إلى تبني 5 توصيات أساسية وهي: تعزيز دمج أصحاب الهمم في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والتعليمية والعملية، وتكثيف البرامج التدريبية والتأهيلية، التي ترفع من مهاراتهم واستقلاليتهم، تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لضمان حقوقهم وتيسير اندماجهم في سوق العمل، كما أوصى المؤتمر بضرورة تعزيز الوعي المجتمعي تجاه قدرات أصحاب الهمم، وتفعيل الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأهلية لتحقيق بيئة دامجة وشاملة، تراعي احتياجاتهم، وتحتفي بإسهاماتهم في مسيرة التنمية المستدامة.

وأوضحت فاطمة العبدالله، مديرة فرع الخوانيج، أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على قضايا أصحاب الهمم، إيماناً بجهودهم في تحقيق الإنجازات والتغلب على التحديات والمساهمة في نهضة الوطن، وتحقيقاً للمشاركة الفاعلة من خلالهم في البناء وتعزيز الفرص المتكافئة، ودعمهم وتمكينهم للقيام بدورهم في التنمية وإثراء المجتمع.

وقالت، إن المؤتمر يأتي انطلاقاً من السياسة الوطنية في تمكين أصحاب الهمم، وتزامناً مع عام المجتمع، وتعزيزاً لأهداف جمعية النهضة النسائية بدبي في تعزيز الوعي المجتمعي، كما يسلط المؤتمر الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بدمج أصحاب الهمم في المؤسسات التعليمية والمجتمعية. وأضافت أنه يسعى أيضاً إلى تبادل الخبرات الناجحة في هذا المجال.