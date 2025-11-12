بلدية دبي تؤكد أهمية الاستعداد للمستقبل

أكد المهندس محمد راشد الظنحاني، مدير إدارة المخاطر المؤسسية واستمرارية الأعمال في بلدية دبي، أن البلدية تعمل وفق منهجية متكاملة لإدارة المخاطر وتعزيز الجاهزية المؤسسية، تستند إلى مفاهيم الرشاقة والمرونة والاستعداد الاستباقي للمستقبل، مشيراً إلى أن الاستعداد المبكر للتحديات يمثل أحد أهم محاور عمل بلدية دبي في دعم استدامة المدينة وريادتها عالمياً.

جاء ذلك على هامش فعاليات «أسبوع مستقبل المدن» الذي يستضيفه متحف المستقبل بالشراكة مع البلدية، حيث استعرضت الدائرة أبرز ملامح استراتيجيتها في مجال إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، بما يواكب التحولات المستقبلية المتسارعة في المدن العالمية.

وأوضح الظنحاني أن الاستعداد للمستقبل وعدم انتظار وقوع الحدث يمثلان نهجاً مؤسسياً في بلدية دبي، مشيراً إلى أن المشاريع الكبرى التي أطلقتها الإمارة، مثل مشروع تصريف مياه الأمطار الضخم الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تجسد هذا النهج الرائد.

وأضاف أن المشروع يعكس الاستباقية في تعزيز البنية التحتية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات المناخية.

وأكد الظنحاني أن إدارة الطوارئ والأزمات ومرونة المؤسسة تشكل محوراً أساسياً في الأهداف الاستراتيجية لبلدية دبي (2022–2026).