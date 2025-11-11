إطلاق المرحلة الثانية من منصة «دبي لايف» في الربع الثاني 2026

تطلق بلدية دبي المرحلة الثانية من منصة «دبي لايف» التي تعد مركز تحكم متكاملاً لإدارة عمليات المدينة، في الربع الثاني من 2026، وسوف تتضمن هذه المرحلة جميع الخدمات الحكومية، وتهدف المنصة إلى تعزيز مفهوم المدينة الذكية من خلال عرض البيانات المكانية والزمانية بشكل تفاعلي على خرائط ثنائية وثلاثية الأبعاد تغطي كامل إمارة دبي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش فعاليات أسبوع مستقبل المدن الذي تستضيفه دبي في متحف المستقبل.

نقلة نوعية

وأكدت البلدية أن المنصة تمثل نقلة نوعية في إدارة العمليات الحضرية، حيث تجمع البيانات الحيوية للبنية التحتية، والمنظومة الحضرية والعمرانية، وعمليات وأنشطة البناء من ترخيصها وحتى إنجازها، إلى جانب التغييرات التخطيطية من خلال المرصد الحضري التخطيطي والذي يوفر تحليل بيانات متكاملة للمباني والمرافق والبنية التحتية والكثافات السكانية والاقتصادية، والتنبؤ بالاستعمالات المستقبلية للمرافق مع دعم عمليات التوسع، وأوضحت بلدية دبي أن المنصة تتيح عرض البيانات بصورة لحظية من مختلف الأنظمة الحكومية، ومنها مؤشرات الخدمات البلدية مثل عدد الحدود، تصاريح التخطيط، مخططات المواقع، شهادات الإنجاز، وعمليات التفتيش، إلى جانب ربط شامل مع دائرة الأراضي والأملاك لاستعراض عدد الوحدات السكنية المتاحة للإيجار، عقود التأجير، والتصرفات العقارية.

كما تستعرض المنصة حركة الملاحة الجوية، مع الجهات المختصة لمتابعة حركة السفن، كذلك البلاغات المتعلقة بالبنية التحتية، الكوارث الطبيعية، وحالات الطقس، إلى جانب رؤية دبي الحضرية 2040 على مدى السنوات المقبلة، بما يعزز من التخطيط المستقبلي المستند إلى البيانات.

رصد التطوير

وقالت بلدية دبي إن المنصة تتضمن رصداً لمراحل التطوير الحضري المستقبلية، مثل مشروع نخلة جبل علي بنهاية 2025، وتوسعة مدينة إكسبو في 2026، ومشاريع دبي الجنوب في 2027، إلى جانب الخط الأزرق لمترو دبي في 2028 الذي سيغطي 14 محطة وصولاً إلى مطار آل مكتوم الدولي.

المرحلة الأولى

وذكرت بلدية دبي أن المشروع في مرحلته الأولى كان قد أُعلن عنه خلال معرض «جيتكس جلوبال 2025»، في حين ستشهد المرحلة الثانية توسعاً كبيراً في حجم البيانات وتكاملها مع الجهات الحكومية في الإمارة، بما يتيح صورة أشمل ودقيقة لمختلف جوانب الحياة الحضرية في الإمارة. وتعرض المنصة حالياً بيانات حقيقية ومباشرة للوحدات السكنية على مستوى الإمارة، مع تحديث لحظية مستمرة، ما يعكس التحول الذكي في إدارة الخدمات والعمليات البلدية.

مدينة تنبؤية

ويؤكد مشروع منصة «دبي لايف» التزام بلدية دبي بتحقيق نموذج المدينة التنبؤية المعتمدة على البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يرسخ مكانة دبي مدينةً عالمية ذكية ومستدامة، وتعزز المنصة مجالات إدارة المدينة الذكية باستخدام التوأم الرقمي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات، بالإضافة إلى الربط مع التطبيقات الخاصة بحركات المركبات والطيران والسفن وأنشطتها المصاحبة.

كما تدعم المنصة التخطيط الحضري وتحسين كفاءة عملياته، والاستجابة الفورية للحالات الطارئة، فضلاً على تعزيز كفاءة التشغيل وعمليات التفتيش وإدارة الأصول والموارد بشكل مستدام، بما يعكس التزام بلدية دبي توفير حلول مبتكرة هدفها الارتقاء بخدمات المدينة ومختلف مجالات العمل البلدي.