سوق دبي للمواشي يشهد إقبالاً لافتاً على شراء الأضاحي

شهد سوق دبي للمواشي إقبالاً لافتاً من الجمهور على شراء الأضاحي، استعداداً لعيد الأضحى المبارك، حيث توافد المتعاملون على السوق للاستفادة من الخدمات المتنوعة التي يوفرها ضمن أجواء تنظيمية عالية المستوى، بإشراف ومتابعة من بلدية دبي التي تواصل جهودها في تقديم خدمات متميزة وتعزيز سعادة المتعاملين.

وبحسب البلدية، فإن سوق المواشي يتمتع بإمكانات لوجستية ضخمة، إذ تبلغ مساحته الإجمالية 537 ألف متر مربع، ويتضمن ثلاث فئات من الحظائر تختلف في طاقتها الاستيعابية بحسب أحجام الأغنام، حيث تستوعب الفئة الأولى 1500 رأس غنم صغير.

والفئة الثانية 900 رأس، أما الفئة الثالثة فتتراوح طاقتها بين 250 إلى 300 رأس، فيما تصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية لجميع الحظائر إلى ما بين 50 ألفاً إلى 60 ألف رأس ماشية.

وأوضحت البلدية دبي أن السوق يضم 77 مستودعاً مخصصاً لبيع وتخزين الأعلاف والأغذية الحيوانية، ويشرف عليه طاقم عمل متخصص يشمل نحو 10 مفتشين صباحاً ومثلهم في الفترة المسائية، بالتعاون بين إدارة الأسواق وإدارة خدمات الصحة العامة التي توفر كذلك مراقبين بيطريين لضمان سلامة المواشي وصحة الجمهور، إلى جانب الرقابة البيطرية المستمرة على حظائر بيع المواشي ومستودعات بيع الأعلاف.

وذكرت بلدية دبي أن سوق المواشي يشهد ازدحاماً كبيراً قبيل عيد الأضحى المبارك لاختيار الأضحية، وأنها توفر لهم جميع الخدمات التي تسعدهم، وتقدمها لهم بجودة عالية تتوافق مع تطلعاتهم واحتياجاتهم.

وخصصت البلدية في مقاصب دبي 323 عاملاً من قصابين ومراقبين وعمال صيانة، موزعين على 4 مقاصب رئيسية، مدعومين بفريق من 32 طبيباً بيطرياً، لضمان تقديم خدمات ذبح الأضاحي بأعلى معايير الصحة والسلامة، وفي أجواء تضمن راحة وسلامة المتعاملين.

وأكدت البلدية استمرارها في توفير بيئة خدمية متكاملة تواكب متطلبات الجمهور في موسم الأضاحي، بما يعكس التزامها بتعزيز جودة الحياة في الإمارة وتحقيق أعلى درجات رضا المتعاملين.