"براند دبي" تطلق أجندة فعاليات يونيو 2025

أطلقت "براند دبي"، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، دليل فعاليات شهر يونيو 2025، الذي يزخر بمزيج غني من الحفلات الموسيقية والمعارض الثقافية والبطولات الرياضية، ما يعكس مكانة الإمارة كوجهة عالمية للحياة المتكاملة والترفيه المستدام.

وتتنوع أجندة يونيو بين الفنون والموسيقى والرياضة، إذ يستضيف مسرح دبي أوبرا سلسلة من الحفلات لكبار الفنانين العالميين والعرب، أبرزهم الفنان محمد عبده (7 يونيو)، ووائل كفوري (22 يونيو)، وماري جي بلايج (24 يونيو)، وعدنان سميع (29 يونيو)، إلى جانب عروض استعراضية مميزة مثل سيرك 1903 (20-22 يونيو)، وعرض أبيدا بارفين (15 يونيو).

وعلى صعيد الفنون التشكيلية، يشهد شهر يونيو افتتاح معرض للفنان الأمريكي شين يامازاكي (19 يونيو)، ضمن سلسلة معارض فنية تحتضنها صالات دبي المعاصرة.

في الجانب الرياضي، تنظم دبي مجموعة من الفعاليات البارزة، من أبرزها:

سباق اليوم العالمي للدراجات الهوائية بالتعاون مع "بيلاتون" – 3 يونيو، ودورة "ليفل أب" للفنون القتالية – 7 يونيو، وكأس الإمارات لكرة الشبك – 13 يونيو، والبطولة المفتوحة للسباحة – 14 يونيو، وبطولة "971" للفنون القتالية – 14 يونيو، وبطولة الجمباز الإيقاعي – 14 يونيو، وبطولة "ألاكس" للملاكمة – 21 يونيو، واليوم العالمي لليوغا – 21 يونيو.





وتهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز نمط الحياة الصحي والنشط في دبي، وفتح المجال أمام السكان والزوار للمشاركة المجتمعية في أجواء تنبض بالحيوية والإبداع.