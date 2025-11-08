4782 عقد زواج جديداً في دبي خلال 9 أشهر

أظهرت بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، الصادرة عن محاكم دبي، أن عدد عقود الزواج المسجلة في الإمارة بلغ 4782 عقداً، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر الماضي، بينما بلغت حالات الطلاق 1036 حالة حتى نهاية أغسطس الماضي.

ووفقاً لبيانات الزواج المسجلة في الإمارة، خلال 9 أشهر من بداية يناير حتى سبتمبر الماضي، سجل شهر فبراير الماضي أعلى عقود زواج، بواقع 766 عقداً، تلاه مايو بواقع 711 عقداً، ثم يناير بواقع 665 عقداً، تلاه شهر أبريل بواقع 614 عقداً، ثم شهر أغسطس بواقع 559 عقداً، تلاه يونيو بواقع 562 عقداً، ثم يوليو بواقع 556 عقداً، ومارس بواقع 341 عقداً، وسبتمبر بواقع 8 عقود.

وأشارت بيانات الطلاق المسجلة في الإمارة من بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس الماضي إلى أنه تم تسجيل 122 حالة طلاق في يناير، و123 حالة طلاق في فبراير، و96 في مارس الماضي، و143 حالة في أبريل، و147 حالة في مايو، و145 حالة في يونيو الماضي، و147 حالة في يوليو، و113 في أغسطس.