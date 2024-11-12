من شعر محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يحتفي بزايد وراشد

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تحت عنوان "زايد وراشد"، فيديو لأبيات مغناة من قصيدة "الشعب والقايد" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتصف الأبيات لقاء "عرقوب السديرة"، في منطقة السميح بين دبي وأبوظبي، والذي كان الانطلاقة الكبرى الممهدة لقيام اتحاد الإمارات، حيث اجتمع المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما.

يقول البيتان:

تقابلْ زايدْ وراشد ويكفي العودْ جنبْ العودْ

ولأجلهم خَلَّصْ التَّاريخْ حِبرهْ وريشْ جنحانِهْ

وأنا شاهدْ وأشاهدْ مَرجلهْ وعزْ وصنايعْ جودْ

وكانْ المجدْ يتبسَّمْ وهمْ يبنونْ بنيانهْ