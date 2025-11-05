تعرفة جديدة لحجز مركبات الأجرة عبر التطبيقات الذكية في دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تطبيق تعرفة جديدة لخدمة حجز مركبات الأجرة عبر التطبيقات الذكية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتسهيل خدمات نقل الركاب وتعزيز كفاءة الرحلات الذكية، وتحسين تجربة المتعاملين وضمان سلاسة الحجز والتنقل عبر المنصات الذكية، مؤكدة أن التعرفة الجديدة لن تؤثر على مستخدمي مركبات الأجرة التي تستوقف مباشرة على الطريق.

ووفقاً للتعرفة الجديدة، سيتم احتساب الأسعار من الاثنين إلى الخميس خلال ساعات الذروة الممتدة من الساعة 8:00 صباحاً حتى 9:59 صباحاً، ومن 4:00 عصراً حتى 7:59 مساءً، بواقع 5 دراهم لفتح العداد، 7.5 دراهم رسوم الحجز.

أما خارج أوقات الذروة من 6:00 صباحاً حتى 7:59 صباحاً، ومن 10:00 صباحاً حتى 3:59 مساءً، فستكون تعرفة فتح العداد 5 دراهم، ورسوم الحجز 4 دراهم.

في حين تبلغ خلال ساعات الليل، من 10:00 مساءً حتى 5:59 صباحاً، تعرفة فتح العداد 5.5 دراهم، ورسوم الحجز 4.5 دراهم عبر التطبيقات الذكية.

وفي يوم الجمعة سيتم احتساب التعرفة خلال ساعات الذروة الممتدة من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 9:59 صباحاً ومن 4:00 مساء حتى 9:59 مساء، حيث سيتم احتساب 5 دراهم، و7.5 درهم للحجز، ومن 10:00 مساء وحتى 11:59 مساء ستكون تعرفة فتح العداد 5.5 درهم و7.5 رسوم الحجز.

أما خارج أوقات الذروة، أي من 6:00 صباحاً حتى 7:59 صباحاً، ومن 10:00 صباحاً حتى 3:59 مساءً، فستكون تعرفة فتح العداد 5 دراهم، ورسوم الحجز 4 دراهم.

وفي ساعات الليل، من 12:00 مساءً حتى 5:59 صباحاً، تبلغ تعرفة فتح العداد 5.5 دراهم، ورسوم الحجز 4.5 دراهم عبر التطبيقات الذكية.

أما بالنسبة إلى يومي السبت والأحد، فقد حددت الهيئة فترات الذروة من 4:00 مساءً حتى 9:59 مساءً، حيث تكون تعرفة فتح العداد 5 دراهم ورسوم الحجز 7.5 دراهم، ومن 10:00 مساءً حتى 11:59 مساءً ترتفع تعرفة فتح العداد إلى 5.5 دراهم مع رسوم حجز تبلغ 7.5 دراهم.

وخلال الفترات خارج الذروة من 6:00 صباحاً حتى 7:59 صباحاً، ومن 9:59 صباحاً حتى 3:59 مساءً، تبلغ تعرفة فتح العداد 5 دراهم، ورسوم الحجز 4 دراهم.

كما تسري تعرفة الليل من منتصف الليل من 12:00 صباحاً حتى 5:59 صباحاً حيث تبلغ تعرفة فتح العداد 5.5 دراهم، ورسوم الحجز 4.5 دراهم.

وأكدت الهيئة أن الحد الأدنى لتعرفة حجز مركبات الأجرة عبر التطبيقات الذكية هو 13 درهماً، موضحة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الذكية بما يواكب مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في أنظمة النقل الذكي والمستدام.