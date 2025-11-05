«دبي الآن» ينجز 35 مليون معاملة رقمية بـ 18.6 مليار درهم

كشفت هند النعيمي، مدير إدارة التطبيقات الذكية في دبي الرقمية، أن عدد المعاملات التي حققها تطبيق «دبي الآن» منذ إطلاقه في عام 2015 تجاوز 35 مليون معاملة رقمية بقيمة إجمالية تجاوزت 18.6 مليار درهم، منها 5 ملايين معاملة دفع بقيمة 2.7 مليار درهم خلال عام 2024.

وأشارت إلى أن عدد المسجلين في التطبيق بلغ أكثر من مليوني مستخدم، مع تسجيل 1.3 مليار درهم في المبالغ المحصلة خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بـ1.2 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس نسبة نمو بلغت 8 %، في حين يقدم التطبيق أكثر من 350 خدمة ذكية من أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة.

وأكدت النعيمي أن تطبيق «دبي الآن» هو إحدى القنوات الرقمية الـ7 المشتركة التي أطلقتها حكومة دبي، ضمن المبادرة التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في فبراير 2025، بهدف توحيد تقديم خدمات الإمارة عبر منصات متخصصة تشمل خدمات الأفراد، والأعمال، والسياحة، والنقل، والعدالة والبناء والتجارة.

وأوضحت هند النعيمي أن «دبي الرقمية» تقود هذه المبادرة، تنفيذاً لاستراتيجيتها الرامية إلى رقمنة الحياة في دبي وتعزيز مكانتها كونها واحدة من أفضل 3 مدن عالمية في مجال الخدمات الرقمية المتمحورة حول الإنسان، مشيرة إلى أن المبادرة تندرج في إطار سياسة خدمات 360 التي تهدف إلى تحويل قنوات تقديم الخدمات إلى قنوات مشتركة بنسبة 100 %.

واستعرضت النعيمي مجموعة من الخدمات الجديدة التي أُضيفت أخيراً إلى تطبيق «دبي الآن»، والتي تشمل خدمات هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومنصة التطوع، مؤكدة أن هذه الإضافات تأتي في إطار التزام «دبي الرقمية» بتقديم تجربة رقمية متكاملة تسهل وصول المتعاملين إلى الخدمات الحكومية وتعزز جودة الحياة في الإمارة.

وأوضحت أن التطبيق بات أكثر تخصصاً وذكاء، إذ يوفر للمستخدم بعد تسجيل دخوله بالهوية الرقمية شاشة رئيسية مخصصة تظهر بياناته الشخصية وخدماته المباشرة، مثل المركبات المسجلة باسمه مع تنبيهات بقرب انتهاء ترخيصها، وتنبيهات انتهاء الإقامة وغيرها، كما بات بإمكان المستخدم بيع أو شراء العقارات واستكمال جميع الإجراءات إلكترونياً عبر التطبيق، ومنها التوقيع الرسمي وتسجيل الملكية باسمه، من دون الحاجة لزيارة أي مركز خدمة.

وتطرقت إلى خدمات التطوع التي تم إضافتها إلى تطبيق دبي الآن بما يتيح للأفراد فرصة التسجيل كونهم متطوعين، والمشاركة في مجموعة متنوعة من الفرص التطوعية التي تخدم جميع فئات المجتمع في إمارة دبي بما يسهم في تعزيز ثقافة العطاء والتكافل المجتمعي.

وتتضمن: تسجيل متطوع، شهادة متطوع، بطاقة متطوع والمشاركة في الفرص التطوعية.

وأضافت النعيمي أن «منصة دبي الآن» تعد القناة الرقمية الموحدة الأولى من نوعها التي تغطي معظم احتياجات سكان دبي اليومية، حيث تسهل وصول المستخدمين إلى خدمات مثل طلب تقارير السفر، وإنشاء بطاقات عمل رقمية تسديد فواتير اتصالات ودو والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، بالإضافة إلى خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والتحقق من أي سند ملكية في دبي ويمكن للمستخدمين استخراج شهادة بحث الحالة الجنائية من شرطة دبي، وتتبع معلومات الرحلات القادمة والمغادرة من خلال إدارة الخدمات المتعقلة بالسفر وغيرها الكثير من الخدمات الحيوية.

ويتيح التطبيق أيضاً خدمات مميزة عبر منصة «إماراتي»، التي تقدم خدمات إسكانية، إضافة إلى منافع اجتماعية، إلى جانب عرض المزايا الحكومية مثل تصريح مواقف السيارات المجانية، وبطاقات إسعاد، وبنيان.