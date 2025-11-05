بلدية دبي: «مركبة السعادة» تعكس إنسانية خدمات كبار المواطنين

أكدت بلدية دبي أن مبادرة «مركبة السعادة» تجسّد الالتزام بالمسؤولية المجتمعية، وتعكس إنسانية الخدمات في إمارة دبي، إذ يمكن للمواطنين حجز «مركبة السعادة» عبر موظفها الافتراضي «فارس»، وذلك من خلال التواصل مع «فارس» عبر «الواتساب» على الرقم 800900، أو من خلال موقع البلدية الإلكتروني، للاستفادة من الدعم الكامل لتقديم الطلبات وإنجاز عدد من الخدمات الذكية بسهولة.

ولفتت إلى أن المبادرة تدعم كبار المواطنين وأصحاب الهمم في عملية التقديم على خدمات بلدية دبي الإلكترونية والذكية، عبر الوصول إلى مقر إقامتهم ومعاونتهم في التقديم على خدمات البلدية، وتلبية احتياجاتهم وإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت وأقل جهد، وذلك في إطار استكمال جهود البلدية في تطوير الخدمات المتكاملة، بما يفوق توقعات المتعاملين، ويلبي متطلباتهم بما يلبي تحقيق السعادة وجودة حياة المواطنين.

وأوضحت أن المبادرة تجسد الالتزام بالمسؤولية المجتمعية تجاه المتعاملين من فئات كبار المواطنين ممن أعمارهم 60 عاماً وما فوق، وفئة أصحاب الهمم، ويأتي ذلك في إطار حرص بلدية دبي من خلال هذه المبادرة على تقديم أفضل الخدمات لهم، بما يتناسب مع طبيعة احتياجاتهم، بيسر وسهولة وبأقل جهد، إضافة إلى تفعيل التطبيقات الذكية للتقديم على خدمات البلدية بكفاءة وسرعة أعلى، وهذا ما يعزز هدفها في تقديم خدمات رائدة على مستوى إمارة دبي، تسهم في رفع مستوى سعادة ورفاهية ورضا المتعاملين محاولة تقديم الخدمات الشاملة هو تحدّ للعديد من المؤسسات.