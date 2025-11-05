«نسائية دبي» تنمّي قدرات ومواهب 100 يتيم

نظمت إدارة الفعاليات الاجتماعية والصحية في جمعية النهضة النسائية بدبي، أمس، برنامجاً نوعياً بعنوان «سعادة ومهارة»، في مجلس الخوانيج بدبي، استهدف 100 طفل من الأيتام.

وذلك تزامناً مع إعلان 2025 «عام المجتمع»، وترسيخاً لجهود السياسة الوطنية الرامية إلى تعزيز الصحة النفسية للطفل، والارتقاء بجودة حياته، ودعماً لأجندة دبي الاجتماعية الرامية إلى تكوين أسر سعيدة.

وأوضحت عائشة حمدان، مدير إدارة الفعاليات الاجتماعية والصحية بالجمعية أن المبادرة التي تأتي ضمن مبادرة «نرسم بسمة»، إحدى المبادرات المجتمعية الرائدة للجمعية، تهدف إلى إسعاد الأطفال الأيتام وبناء طفولة آمنة وسعيدة لهم، وذلك في إطار جهود الجمعية في مجال دعم قدرات ومواهب الطفولة للمساهمة في التنمية الوطنية وترسيخ قيم التلاحم والتكافل المجتمعي.

وأشارت أن الفعالية التي شارك فيها 100 طفل يتيم ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و14 سنة، إلى جانب نحو 30 مشاركاً من ممثلي الجهات الداعمة والمتطوعين، هدفت إلى إسعاد وإكساب الأطفال العديد من المهارات من أبرزها تنمية مهارة القراءة وتعزيز الثقة بالنفس والتواصل مع أقرانهم وتعزيز السلوك الإيجابي.

وأضافت أن البرنامج في مجمله يهدف إلى استكشاف مواهب الأطفال الأيتام وتوفير بيئة محفزة مليئة بالإبداع والمتعة، تسهم في مد جسور التواصل الاجتماعي والنفسي بينهم وبين بقية أقرانهم وأفراد المجتمع.