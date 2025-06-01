8 مقومات عززت مكانة دبي على خريطة تجارة الأغذية العالمية

حددت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة، 8 مقومات جعلت من إمارة دبي تتصدر مكانة عالمية على خريطة تجارة الأغذية العالمية، تتمثل في: الموقع الجغرافي الاستراتيجي، حيث تقع دبي على تقاطع طرق التجارة العالمية بين آسيا، أوروبا، وأفريقيا، ثم البنية التحتية اللوجستية المتقدمة (ميناء جبل علي، مدينة دبي الصناعية ومدينة دبي اللوجستية)، ثم توافر مناطق صناعية وغذائية متخصصة ووجود مستودعات متطورة للتبريد، إضافة إلى وجود سياسات مرنة وتسهيلات حكومية، وتنوع سكاني وطلب استهلاكي عالمي، ثم التكنولوجيا والرقابة الذكية، واستضافة المعارض والمؤتمرات العالمية، وأخيراً الالتزام بالاستدامة والأمن الغذائي.

زيادة الاستهلاك

وفيما يخص أسباب زيادة نسبة استهلاك المواد الغذائية في دبي في العام الماضي أوضحت الدكتورة نسيم رفيع أن هذه الأسباب تتلخص في: النمو السكاني وتوسع القاعدة السكانية، وانتعاش القطاع السياحي، والانتعاش الاقتصادي بعد جائحة «كوفيد 19»، إلى جانب المبادرات الحكومية لتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الطلب على الأغذية الصحية، وتسجيل الطلب على المنتجات الغذائية في دولة الإمارات، بما في ذلك دبي، نمواً بنسبة 30 % منذ بداية عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

استثمارات

وقالت الدكتورة نسيم رفيع: «إن مدينة دبي الصناعية استقطبت استثمارات بقيمة تجاوزت 350 مليون درهم في قطاع الأغذية والمشروبات، خلال عام 2024، مع انضمام 25 شركة استأجرت 1.7 مليون قدم مربعة من المساحات الصناعية عالية الجودة، مشيرة إلى أن مدينة دبي الصناعية تضم 315 مصنعاً دخل حيز التشغيل، وتشمل هذه المصانع منشآت لإنتاج الألبان، والمثلجات، اللحوم، والمخبوزات، ما يسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للقطاع الغذائي».

مصانع وشركات

وأشارت إلى أن إمارة دبي تضم دبي 315 مصنعاً مسجلاً في قطاع الأغذية والمشروبات، ما يجعلها الإمارة الأكثر احتضاناً لهذه المصانع على مستوى الدولة، وفيما يتعلق بشركات التعبئة والتغليف يوجد في دبي 264 شركة متخصصة في مجال التعبئة والتغليف، تمارس أكثر من 822 نشاطاً مختلفاً.