«عمير» مساعد رقمي يرافق المتعامل في رحلته السكنية

تحرص مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على تعزيز خدماتها التي تقدمها للمتعاملين بالذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت المؤسسة تجربة رقمية جديدة تحت مسمى «عمير» المساعد الذكي الذي يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي، ويتحدث بلغة المتعاملين ويفهم احتياجاتهم على مدار الساعة، ويمثل تجربة فريدة ومميزة من خلال الإجابة عن جميع استفساراتهم المتعلقة بخدمات المؤسسة بطريقة سلسة ومرنة، ليتحول «عمير» من مجرد نظام ذكي إلى رفيق رقمي يرافق المتعامل في رحلته السكنية، مجسداً رؤية دبي في جعل تسخير التكنولوجيا الحديثة وسيلة لإسعاد الإنسان لا مجرد أداة تقنية.

وجاء «عمير» ليكون أكثر من مجرد نظام ذكي، فهو تجربة تفاعلية تقدم للمتعاملين إجابات فورية حول كل ما يخص خدمات المؤسسة الإسكانية، بأسلوب بسيط وسلس يراعي اختلاف الفئات العمرية، ويضمن لكل مواطن تجربة رقمية مريحة وآمنة.

وأكد ظلال الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في المؤسسة أن فكرة «عمير» وُلدت من حرص المؤسسة على جعل الخدمات الحكومية أكثر قرباً وذكاءً، حيث تم تصميم النظام وتدريبه بعناية لاستيعاب مختلف أنواع النصوص وطريقة طرح الأسئلة، مع مراعاة خصوصية المتعاملين وتنوعهم، ليصبح «عمير» مرآة حقيقية لتوجه المؤسسة نحو التحول الرقمي الشامل.

وأضاف أن إطلاق «عمير» يشكل خطوة جديدة في مسيرة التطوير الرقمي للمؤسسة التي تعمل جاهدة على تسخير جميع جهودها لتقديم خدمات ترتقي بتجربة المتعامل، موضحاً أن فريقاً متخصصاً تم تشكيله لمتابعة أداء النظام بصورة مستمرة، ومراجعة الأسئلة وطريقة الإجابة بهدف قياس جودة وكفاءة النظام وزيادة دقة الردود وصحتها.

كما تم تكليف الفريق بتحديث النظام دورياً بالقوانين والسياسات واللوائح لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، ومن أبرز هذه الأهداف تحقيق نسبة 99 % في جودة وكفاءة النظام فيما يتعلق بالأجوبة والردود الصحيحة. وأشار الفلاسي إلى أن رحلة «عمير» لا تتوقف عند المتعاملين فقط، إذ يمتد دوره إلى دعم موظفي المؤسسة، خصوصاً في الصفوف الأمامية ومراكز الاتصال.

فالمساعد الذكي أصبح شريكاً يومياً للموظف، يستمع إلى المكالمات أو يتلقى الاستفسارات مباشرة، ثم يقدم الإجابات الفورية الدقيقة. وكشف الفلاسي أن المؤسسة تعمل حالياً على تطوير النسخة المحدثة من «عمير»، التي ستتضمن حزمة من الخدمات الإسكانية الذكية الجديدة، لتوسيع نطاق دوره وتحويله إلى قناة رئيسية في منظومة القنوات الرقمية للمؤسسة.