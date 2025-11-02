«منظومة السلامة الغذائية» في دبي تحصد ذهبية جوائز «سيؤول للمدن الذكية»

فازت مبادرة «منظومة السلامة الغذائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي»، في بلدية دبي أخيراً، بالجائزة الذهبية في الدورة الثالثة لحفل توزيع جوائز سيؤول للمدن الذكية، ضمن فئة المدينة التقنية المبتكرة، التي تنظمها حكومة مدينة سيؤول والمنظمة العالمية للمدن الذكية لتكريم أبرز المشاريع المبتكرة والرائدة في مجال المدن الذكية، التي تركز على رفاهية الإنسان والتحول الرقمي والشمولية على مستوى العالم.

وأوضحت بلدية دبي أن مبادرة «منظومة السلامة الغذائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي»، تمثل تحولاً استراتيجياً شاملاً في أسلوب إدارة ومتابعة الغذاء، عبر توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، بهدف تعزيز الوقاية وحماية صحة المجتمع ودعم استدامة الأعمال الغذائية في دبي، مشيرة إلى أن المبادرة المزمع تنفيذها بين عامي 2026 و2028، تأتي ضمن رؤية شاملة لتوحيد منظومة إدارة الغذاء الحالية التي تتوزع على عدة أنظمة منفصلة، مثل أنظمة التفتيش والمختبرات والخدمات، والتصاريح وغيرها من الأنظمة. وتسعى بلدية دبي من خلال هذه المنظومة إلى بناء مصدر موحد وموثوق للبيانات يتيح تدفق المعلومات بسلاسة بين الإدارات المختلفة، بما يعزز سرعة وكفاءة اتخاذ القرار، ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.



وأوضحت البلدية أن المنظومة ترتكز على محورين رئيسيين: توحيد البيانات في منصة مركزية عالية الموثوقية، وتطوير واجهة استخدام ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي لتوفير توصيات فورية وتحليلات دقيقة للموظفين والمفتشين والشركات الغذائية على حد سواء، كما تعتمد المنظومة على حلول «AI Agents» التي تعمل بوصفها مساعدين أذكياء لتحليل البيانات بشكل مستمر، والتنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها، إضافة إلى تنظيم سير العمل عبر مختلف الإدارات لضمان استجابة سريعة وفعالة.



وأشارت بلدية دبي إلى أنه من المتوقع أن تسهم المبادرة في تحقيق جملة من الفوائد الاستراتيجية تشمل: تعزيز مكانة دبي مدينة رائدة عالمياً في مجال السلامة الغذائية الرقمية، ورفع كفاءة الوقاية من المخاطر وتحسين الاستجابة الفورية للحوادث، كذلك تعزيز الثقة المحلية والدولية في منظومة الغذاء في الإمارة، وخفض التكاليف التشغيلية وزيادة كفاءة التفتيش والمتابعة، إضافة إلى دعم استدامة قطاع الأغذية وتحسين مؤشرات الصحة العامة على المدى الطويل.