«احتياجك أمانة» يعزز مكانة كبار المواطنين ويكرس قيم البر والعطاء

انطلقت، صباح أمس، فعاليات مؤتمر «احتياجك أمانة»، الذي تنظمه جمعية النهضة النسائية بدبي – فرع الخوانيج، وهو إحدى المبادرات الإنسانية، التي أطلقها الفرع، ويستهدف من خلالها فئة كبار المواطنين.

ويأتي المؤتمر في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق كبار المواطنين، وتسليط الضوء على السياسات والتشريعات والإجراءات التي تتبناها الدولة، لضمان رفاههم وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وركزت محاور المؤتمر على نشر الوعي المجتمعي بحقوق كبار المواطنين واحتياجاتهم، ودعم الأسر ومقدمي الرعاية، وتحفيز طلبة المدارس والجامعات على التفاعل الإيجابي مع قضايا كبار السن، إلى جانب تعزيز الشراكات الحكومية والمجتمعية لخدمة هذه الفئة.

وفي هذا السياق أكدت فاطمة أحمد آل عبدالله، مديرة فرع جمعية النهضة النسائية بالخوانيج، أن مؤتمر «احتياجك أمانة» يأتي ترجمة لرؤية الجمعية في تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، وترسيخ ثقافة الاحترام والعطاء تجاه كبار المواطنين، باعتبارهم قدوة للأجيال ومصدراً للحكمة والتجربة.

وقالت، إن المؤتمر يجسد التزام الجمعية بدعم توجهات القيادة الرشيدة في تمكين كبار المواطنين، وضمان رفاههم وجودة حياتهم، مشيرة إلى أن هذه الفئة تستحق كل التقدير والرعاية تقديراً لما قدموه من عطاء وجهود أسهمت في نهضة الوطن.

وتضمن المؤتمر جلسة نقاشية أدارها الدكتور جاسم المرزوقي، مستشار نفسي بجمعية النهضة، بمشاركة اللواء الدكتور علي سنجل، المستشار الصحي لشرطة دبي وقائد مشروع «ذخر».

والدكتورة سلوى السويدي، مدير مركز سعادة كبار المواطنين بدبي الصحية، والدكتورة الباحثة حمدة بالجافلة المنصوري، وعمير بن عمير الرميثي، رئيس قسم الخدمات في هيئة تنمية المجتمع، وآمنة خليفة المهيري.

وأكد المشاركون خلال الجلسة أن كبار المواطنين في دولة الإمارات يحظون بمنظومة متكاملة من الرعاية والخدمات المتطورة، التي توفر لهم مقومات الحياة الكريمة كافة، في ظل دعم ورعاية من القيادة الرشيدة للدولة.