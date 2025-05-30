محمد بن راشد: نباهي العالم بشبابنا وبناتنا الذين يمثلون بلادنا ويرفعون اسمها وعَلَمها

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لبنت الإمارات شيخة النويس فوزها بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.

وأكد سموه الفخر والفرح بشبابنا وبناتنا الذي يمثلون بلادنا ويرفعون اسمها وعَلَمها وعِلمها، لافتاً سموه إلى أن شيخة النويس خريجة جامعة زايد وهي أول امرأة في تاريخ المنظمة خلال خمسين عاماً تحصل على هذا المنصب.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "نبارك لبنت الإمارات شيخة النويس فوزها بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.. خريجة جامعة زايد.. وخبرة 15 عاماً في المجال السياحي.. وحاصلة على العديد من الأوسمة والجوائز السياحية.. وهي أول امرأة في تاريخ المنظمة خلال خمسين عاماً تحصل على هذا المنصب.. وتطمح لإحداث تحول عالمي في قطاع السياحة".

وأضاف سموه: "شبابنا وبناتنا يمثلون بلادنا ويرفعون اسمها وعَلَمها وعِلمها.. نفخر بهم.. ونفرح لهم.. ونباهي بهم العالم.. ونوصيهم بتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة بما تستحق من اسم ومكانة وإنجاز" .