«دبي لرعاية النساء والأطفال»: «إدارة الحالات الذكي» المطور يعزز كفاءة الخدمات

أكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أن النسخة المطورة من نظام إدارة الحالات الذكي تمثل خطوة نوعية تعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للفئات التي ترعاها المؤسسة من النساء والأطفال، وتواكب أجندة دبي الاجتماعية ومسيرة التحول الرقمي في العمل الاجتماعي.

نقلة نوعية

وأوضحت شيخة المنصوري أن النظام الجديد يعد نقلة نوعية في آليات إدارة الحالات داخل المؤسسة، إذ يعتمد على استخدام التكنولوجيا لتنظيم وتوحيد خدمات الرعاية والتأهيل للنساء والأطفال من خلال منصة واحدة، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تحسين دقة المتابعة، وتعزيز سرعة الاستجابة، وضمان أعلى مستويات السرية والخصوصية، ما يعزز كفاءة عمل فرق المؤسسة كونه يعتمد على استمارات ذكية متخصصة تمكن مديري الحالات والباحثين القانونيين من جمع البيانات وتحليلها بدقة واحترافية، بما يسهم في تقديم تدخلات مهنية مدروسة تستجيب لاحتياجات المستفيدين.

منظومة ذكية

وأضافت أن النظام المطور يوفر منظومة أرشفة ذكية وآمنة تضمن أعلى معايير الخصوصية والسرية، إلى جانب إمكانية إصدار تقارير آنية وتفاعلية تساعد الإدارة العليا على تقييم الأداء ومتابعة مؤشرات الجودة بشكل مستمر، ما يسهم في تسريع اتخاذ القرار وتطوير الخدمات استناداً إلى معطيات دقيقة ومحدثة، وبما يسهم في بناء دراسات وبرامج توعية لتحسين جودة الخدمات واستدامتها.

وأشارت إلى أن النظام يشكّل منصة متكاملة لإدارة معلومات الحالات، تتيح تحليلات تنبؤية تسهم في رصد الأنماط السلوكية والمخاطر المحتملة في مراحل مبكرة، بما يدعم التدخل الوقائي ويحافظ على استقرار الأسر والمجتمع، مضيفة أن المؤسسة تعمل ضمن خطتها المستقبلية على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في النظام، لتمكينه من اقتراح الحلول وتخصيص الخدمات وفق طبيعة كل حالة، مشيرة إلى أن هذا التطوير يعكس حرص المؤسسة على تبني أحدث الممارسات التقنية في المجال الاجتماعي والإنساني.

خطوة جديدة

وبينت أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أعدت برامج الدعم التي تركز على الضحية، وتتطابق هذه البرامج مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتقع في نطاق الإطار القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال برامج دعم ضحايا العنف الأسري ومكافحة الاتجار بالبشر التي تنفذها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، حيث ستستمر المؤسسة في تحسين وتوسيع نطاق خدماتها للضحايا والدفاع عنهم وحماية مصالحهم واحتياجاتهم.