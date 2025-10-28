منتدى الإعلام الإماراتي يستعرض تأثير صناعة الأفلام والألعاب الإلكترونية في مستقبل المهنة

أدار الإعلامي عبد اللطيف الصايغ، رئيس مجلس إدارة الصايغ للإعلام، جلسة نقاشية حول تأثير صناعة الأفلام والألعاب الإلكترونية على مستقبل الإعلام، وذلك خلال الدورة الـ 10 من منتدى الإعلام الإماراتي، وأكد الصايغ على أهمية هذين القطاعين بوصفهما ركيزتين أساسيتين لصياغة قصة دبي المستقبلية.

من جهته، تحدث خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل وعضو مجلس دبي للإعلام، عن توسع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى ضرورة تعزيز أثره الإيجابي، وقال: التزمنا بتحويل التحديات إلى فرص للنمو والتطور، ونعمل بشكل مستمر على استشراف المستقبل ورسم ملامحه، رغم ما يشهده العالم من تحولات متسارعة وتداعيات متنامية للذكاء الاصطناعي.

بدوره قال عصام كاظم ، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، كنا من أوائل المدن العالمية التي ركزنا فيها على المنصات الرقمية، وتعمقنا في فهم مختلف المنصات وساعدنا هذا الأمر في فهم كيفية التفاعل مع المحتوى بشكل فوري. وتابع: أجرينا دراسة لمنصات عديدة، وعدد من الأفلام والمسلسلات والألعاب الإلكترونية، وتعاوننا مع شركات عالمية بهدف تسليط الضوء على معالم دولة الإمارات، ومن أهم هذه الشراكات الاستراتيجية التعاون مع طيران الإمارات عن طريق الألعاب الالكترونية لتعزيز الرسائل التسويقية وجذب السياح، وذلك بتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للسياحة والترفيه والتجارة.