"أين يتجه الإعلام الإماراتي".. جلسة حوارية تسلط الضوء على مستقبل القطاع

تناولت الجلسة الحوارية "أين يتجه الإعلام الإماراتي"، والتي استضافها منتدى الإعلام الإماراتي، وأدارها كل من الإعلامي مروان الشحي، والإعلامية منى الرئيسي، الضوء على العديد من المحاور التي تمثلت في بيان مكانة الإعلام الإماراتي، وتأثيره في صناعة المحتوى البناء، وتمكين الإعلاميين واستشراف مستقبل القطاع.

وأوضح حامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة البيان بأنه لا يوجد ما يطلق عليه اليوم، الإعلام الجديد، والإعلام التقليدي. وإنما تغيرت الأدوات والأساليب والآليات بينهما. بدورها أكدت ريم المري مديرة مركز الأخبار في «دبي للإعلام»، ضمن مداخلتها في الجلسة على أهمية وضرورة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الإعلام بوعي ومسؤولية. وأشارت أن الإعلام الحديث لم يعد مجرد ناقل للمعلومة فقط، حيث أصبح الإعلام صناعة قائمة على الابتكار والسرعة في الوصول إلى الجمهور بشكل جاذب وملهم.

وأوضح محمد الشحي الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن المجلس حريص على دعم صُناع المحتوى، وتنويههم على ضرورة ضخ المضمون النافع والمفيد. لاسيما وأن المجلس يوجد التشريعات الداعمة للجمهور في مجتمع يحفل بالعديد من المواهب. ولفت إلى أن المجلس قد وضع سياسات وتشريعات داعمة ومرنة تواكب متغيرات المستقبل، وتحفظ حقوق صناع المحتوى في المقام الأول وتسهل عمل صناعة المحتوى في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف توفير بيئة محفزة وجاذبة للإعلام والإعلاميين في الدولة.

وأوضح إعلاميون ضمن مداخلات مختلفة بضرورة تمكين الكوادر الوطنية من استشراف المستقبل وتبني الابتكار، بما يعكس روح الإمارات ورؤيتها الريادية في بناء إعلام قادر على مواكبة المتغيرات وصياغة الخطاب الإيجابي المؤثر محلياً وعالمياً.