«دبي للإعلام» تنقل رسائل «قمة الإعلام العربي 2025» إلى الجمهور بلغة معاصرة تعبّر عن رؤية الإمارة

اختتمت مؤسسة دبي للإعلام تغطيتها الشاملة لفعاليات «قمة الإعلام العربي 2025»، التي امتدت على مدار ثلاثة أيام في المركز التجاري في دبي، بصفتها الشريك الإعلامي الاستراتيجي للحدث.

وواصلت المؤسسة في اليوم الثالث بثها المباشر عبر قنواتها التلفزيونية ومنصاتها الرقمية، ناقلة رسائل القمة إلى جمهورها العربي بلغة معاصرة تعبّر عن رؤية دبي في تعزيز مكانتها مركزاً إعلامياً وثقافياً عالمياً، إلى جانب تنظيم جلسات حوارية متخصصة تعكس تنوّع المحاور وتكامل الأدوار الإعلامية.

وجاء اليوم الختامي تحت عنوان «قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب»، حيث شهد البث المباشر مقابلات حيّة مع نخبة من الشخصيات الإعلامية المؤثرة وصنّاع المحتوى من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.

وتحدث علي حمادة، الصحفي وعضو مجلس إدارة صحيفة «النهار»، عن مستقبل الصحافة الورقية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، في حين تناولت مون باز، رئيسة الشراكات العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في «ميتا»، العلاقة بين نسب المشاهدة في المحتوى الرقمي وجدوى الاستثمار الإعلامي.

كما استضاف البث حامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة «البيان» الإماراتية، في حوار تناول خلاله الأبعاد المتعددة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي.

مشيراً إلى دورها في تسريع عمليات التحرير وتحليل البيانات الإخبارية، إلى جانب ما تفرضه من تحديات أخلاقية تتعلق بمصداقية المحتوى والحفاظ على القيم المهنية الراسخة.

وأكد أهمية أن يواكب الصحفيون هذا التحول من خلال التأهيل المستمر، بما يضمن استخداماً مسؤولاً للتكنولوجيا في صناعة الخبر.

كما شارك الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، الذي قدّم رؤية نقدية حول الانتقال من الإعلام التقليدي إلى المنصات الرقمية، موضحاً كيف غيّر هذا التحول أساليب تقديم الأخبار والتفاعل مع الجمهور، وانعكس بشكل مباشر على النزاهة المهنية والمعايير الصحفية المتبعة في غرف الأخبار.

وأشار إلى أن هذا التغير يتطلب إعادة التفكير في منظومة العمل الإعلامي وآليات التحقق من المعلومات في ظل الانتشار الواسع للمحتوى غير الموثوق.

وشهدت التغطية أيضاً مشاركة الإعلامي أنس بوخش، مقدم برنامج AB talks، إلى جانب الإعلامي علي الخالدي، في نقاشات تمحورت حول صناعة المحتوى والتفاعل المجتمعي.

وشارك علي الشهري، مدير شراكات صنّاع المحتوى في «سناب شات» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تطرق إلى تطور المنصات الرقمية ودورها في دعم الإبداع العربي.

وسجل الممثل الهندي سيف علي خان حضوراً لافتاً خلال البث، حيث تحدث عن علاقة دبي بالمشهد الثقافي والإعلامي العالمي، وأعرب عن تقديره لتفاعل الجمهور العربي مع أعماله.

كما استضافت المؤسسة الدكتورة ولاء الشحي، مدربة الحياة واستشارية العلاقات المجتمعية، التي تطرقت إلى دور الإعلام في تعزيز جودة الحياة وترسيخ القيم المجتمعية الإيجابية.

وفي سياق اليوم الختامي، تابعت المؤسسة تنظيم ثلاث جلسات حوارية ضمن منصة «دردشات إعلامية»، التي أُقيمت بالتعاون مع صحيفة «البيان» وأكاديمية دبي للإعلام، بهدف فتح نوافذ فكرية تسهم في تعزيز الحوار الإعلامي وطرح الرؤى الجديدة حول قضايا العصر.

وأقيمت الجلسة الأولى، التي نظّمتها أكاديمية دبي للإعلام تحت عنوان «إعلاميون يواجهون الزيف بالحقيقة»، استضافت الإعلامية تسابيح مبارك من قناة سكاي نيوز عربية، والكاتب الصحفي خالد عمر بن ققة، وأدارها الإعلامي أحمد الكتبي من مؤسسة دبي للإعلام.

وناقش المشاركون تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في المشهد الإعلامي، ومسؤولية الصحافة التقليدية في مقاومة التضليل، وتكريس مهنية راسخة قائمة على المصداقية.

وحملت الجلسة الثانية عنوان «الإعلام الاقتصادي في عصر الأزمات»، وجاءت بتنظيم مشترك مع صحيفة «البيان»، شارك فيها كل من الصحفية والكاتبة أمينة خيري، ومحمد العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية، والإعلامي علي الخالدي، وأدارتها الإعلامية دانا أبو خضر من قناة رؤيا.

وركزت الجلسة على أهمية الإعلام الاقتصادي وضرورة تبسيطه وتوسيعه ليصل إلى جمهور أوسع، خاصة في ظل المتغيرات العالمية وارتفاع مستوى الاهتمام بالقضايا الاقتصادية.

كما قدّمت أكاديمية دبي للإعلام جلسة ماستر كلاس بعنوان «الدليل العملي لكتابة محتوى يحقق الشهرة»، أعدتها الدكتورة مايا الهواري، المستشارة في الذكاء العاطفي، التي ركّزت خلالها على المهارات العاطفية المطلوبة لصناعة محتوى مؤثر، وأوضحت أن تلك المهارات تنقسم إلى جوانب حسية ومهنية، تتطور وفق البيئة والقيم الشخصية، وشددت على أهمية أن يحمل المحتوى رسالة واضحة نابعة من تجربة ذاتية وهدف إنساني.

اتفاقية

وضمن فعاليات اليوم الختامي لقمة الإعلام العربي، تم توقيع مذكرة تعاون بين مؤسسة دبي للمرأة وأكاديمية دبي للإعلام. وقالت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة:

إن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص مؤسسة دبي للمرأة على بناء شراكات استراتيجية مؤثرة في ملف المرأة وتعزيز حضورها في مختلف القطاعات، تنفيذاً لتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة؛ سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.