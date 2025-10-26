76.4 مليار جالون مياه محلاة في دبي خلال النصف الأول 2025

كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي عن إجمالي حجم المياه المحلاة التي أنتجتها خلال النصف الأول من عام 2025، والذي وصل إلى رقم قياسي بلغ 76.39 مليار جالون، بزيادة قدرها 7.17 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وذلك في استجابة لزيادة الطلب ومواكبة نمو دبي غير المسبوق.

وقال في تصريحات لـ«البيان»: ارتفع إنتاج الهيئة من المياه المحلاة في عام 2024 إلى رقم قياسي بلغ 150.48 مليار جالون، بزيادة قدرها 5.0 % مقارنة بالعام السابق، وبلغ الطلب الذروي على المياه المحلاة 455 مليون جالون يومياً، بزيادة قدرها 4.92 % مقارنة بعام 2023، لافتاً إلى أنه بنهاية عام 2024، كان لدى هيئة كهرباء ومياه دبي 1.270.285 حساب متعامل، حيث ازداد عدد حسابات المتعاملين بمقدار 58.810 حساباً خلال العام المذكور بزيادة كبيرة قدرها 4.85 % مقارنة بالعام السابق.

وأوضح أن الهيئة تلتزم بتحقيق أهداف استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، وتعزيز الأمن المائي من مصادر مستدامة، بما يدعم الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية 2030 التي تركز على تعزيز الموارد المائية واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، حيث وصلت القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة إلى 495 مليون جالون يومياً من المياه المحلاة، منها 68 مليون جالون باستخدام تقنية التناضح العكسي.

وأشار سعيد الطاير إلى أن الهيئة تقوم بتحلية المياه كجزء من الإنتاج المشترك للطاقة والمياه باستخدام تقنية التقطير الومضي متعدد المراحل (MSF) التي تتسم بالكفاءة، وتعتمد على استخدام الحرارة المهدورة الناتجة عن إنتاج الكهرباء لتحلية المياه، بالإضافة إلى استخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر (SWRO)، وتمتلك الهيئة 43 وحدة لتحلية المياه بتقنية التقطير الومضي متعدد المراحل (MSF) بقدرة إنتاجية تصل إلى 427 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً موزعة على 6 محطات (D. E. G. K. L. M) إضافة إلى 3 وحدات بتقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، بقدرة إنتاجية تبلغ 68 مليون جالون من المياه يومياً.

جودة المياه

وتضمن الهيئة جودة المياه المحلاة من خلال الفحص المستمر في مختلف مراحل التحلية لتزويد المتعاملين بمياه شرب وفق أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، حيث نقوم بأخذ عينات على مدار الساعة من مياه البحر الداخلة لمحطات إنتاج الكهرباء والمياه لفحص عدة عوامل وخصائص من ضمنها كمية الكلور الحر المتبقي ودرجة العكارة لضمان عملية التعقيم والمحافظة على المعدات، كما توجد لدى الهيئة أجهزة للرصد المستمر لبعض خصائص مياه البحر مثل: درجة الحرارة، درجة الملوحة، كمية الأوكسجين المذاب في الماء والأس الهيدروجيني وكمية الزيت، كما يوجد لدى الهيئة نظام دوري لأخذ عينات المياه في المراحل المختلفة من عملية تحلية مياه البحر، كذلك نقوم بتحليل خصائص مياه البحر الداخلة إلى المحطات والمياه الراجعة إلى البحر بعد عملية التحلية مثل الخصائص الفيزيائية، الخصائص الكيميائية العضوية وغير العضوية والخصائص الميكروبيولوجية حسب المعايير العالمية.

وأوضح معالي سعيد الطاير أن التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة لتحلية مياه البحر يمثل أولوية وطنية بالنسبة لمؤسسات الدولة، بما يعزز ريادة دولة الإمارات في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة. ووفقاً لاستراتيجية الهيئة فإن 100 % من إنتاج دبي من المياه المحلاة عام 2030، سيأتي من مزيج من الطاقة النظيفة، الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة، الأمر الذي سيجعل دبي تتجاوز الهدف المحدد عالمياً فيما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة في تحلية المياه.

وتابع: اتجهت الهيئة إلى تطوير محطات إنتاج المياه بتقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر التي تتسم بعدد من المزايا التي تجعلها خياراً مثالياً مقارنة مع تقنيات تحلية المياه الأخرى. ومن أبرز هذه المزايا عدم ارتباط عملها بوحدات إنتاج الطاقة التقليدية، ما يعزز الكفاءة التشغيلية ويدعم التوجه الاستراتيجي لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، كما أن المحطات التي تعتمد على تقنية التناضح العكسي تستهلك كمية أقل من الطاقة، مقارنة بتقنيات تحلية المياه الأخرى مثل التقطير الومضي، ما يعني كلفة تشغيلية أقل والحد من الانبعاثات والتأثيرات البيئية.

ولدى هيئة كهرباء ومياه دبي ثلاث محطات لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بقدرة إنتاجية تبلغ 68 مليون جالون يومياً. وسوف تصل القدرة الإنتاجية للهيئة لتحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي إلى 308 ملايين جالون من المياه المحلاة يومياً بحلول عام 2030.

مواكبة النمو

وقال سعيد الطاير: «ستضيف الهيئة 240 مليون جالون لقدرتها الإنتاجية اليومية من المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر بحلول عام 2030، وستصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للمياه المحلاة إلى 735 مليون جالون يومياً، وذلك لمواكبة النمو الاقتصادي النوعي الذي تشهده إمارة دبي والازدهار العمراني المتماشي مع أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040، والنمو الكبير في عدد السكان والازدياد المضطرد في الطلب على المياه في كل قطاعات الاستهلاك المنزلية والتجارية وغيرها.

ونلتزم بمواصلة توفير خدماتنا بنسبة 100 % وفقاً لأعلى المستويات العالمية في الجودة والموثوقية والاعتمادية والكفاءة. وبفضل بنيتنا التحتية المتطورة، واعتمادنا على الابتكار وأحدث أدوات استشراف المستقبل والتخطيط العلمي السليم، والتشغيل السلس والسريع والفعال لشبكتنا الذكية، حققت الهيئة خلال السنوات العشر الأخيرة نتائج تنافسية تفوَّقت على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية، كما بلغت نسبة الفاقد في شبكة المياه 4.5 % وهي من بين الأقل عالمياً».

وبين سعيد الطاير أن الأمن المائي يعد أولوية وطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى لتحقيقها الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة في إطار استراتيجية الأمن المائي 2036 التي تهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ.

ولدى الهيئة رؤية شاملة لضمان استدامة موارد المياه، حيث تعتمد 3 محاور لاستدامة إنتاج المياه تقوم على الاستفادة من الطاقة الشمسية النظيفة لتحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي التي تتميز باستهلاك طاقة أقل مقارنة بتقنية التقطير الومضي متعدد المراحل، ثم تخزين الفائض من الإنتاج في أحواض المياه الجوفية واسترجاعها وإعادة ضخها إلى شبكة المياه عند الحاجة، ويمتاز هذا النموذج الشمولي المبتكر بالحفاظ على البيئة ويمثل حلاً اقتصادياً مستداماً ويؤكد قدرة دبي على استشراف المستقبل وصناعته، كما تتوفر لدى الهيئة قدرة إنتاجية من المياه الجوفية لاستعمالها في حالات الطوارئ بالإضافة إلى المياه المخزنة في خزانات المياه الكبرى في شبكة نقل المياه.

وتأتي خزانات المياه التي نفذتها الهيئة في إطار استراتيجيتنا لرفع كفاءة واعتمادية شبكات المياه ورفع كميات التدفق المائي وزيادة المخزون الاحتياطي لتعزيز كفاءة واعتمادية شبكة المياه وتوفير إمدادات مستقرة قادرة على تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دبي.

تحسين الأداء

وأشار إلى أن استراتيجيات هيئة كهرباء ومياه دبي المبتكرة لتحلية المياه تجسد كيف يمكن للتكنولوجيا والاستدامة أن يلتقيا لمواجهة التحديات المتعلقة بالمحافظة على الموارد.



