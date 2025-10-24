دعا مشاركون في قمة مستقبل الرعاية الصحية 2025، التي اختتمت فعالياتها أمس، إلى تعزيز برامج الفحص المبكر، وزيادة الاستثمار في المبادرات الوقائية للحد من الأمراض القابلة للوقاية، إلى جانب تعزيز برامج الرفاه في أماكن العمل، للحد من خسائر الإنتاجية الناتجة عن الأمراض القابلة للوقاية، مؤكدين أن الوقاية وتغيير السلوك يمثلان المدخل الأهم لبناء منظومة صحية مستدامة.

وتناولوا خلال جلسة جمعت عدداً من الخبراء في مجال الرعاية الصحية المبادرات التحويلية في القطاع الصحي، ركائز القمة التي تسهم في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية في دبي، وهي: الرفاه، التطعيم، الصحة المدرسية، الإطار التنظيمي الصحي، والسياحة العلاجية.

وشدد المشاركون على ضرورة وجود حوكمة موحدة وتنسيق شامل عبر منظومة الرعاية الصحية في دبي، بمشاركة مختلف الجهات المعنية مثل قطاع الصحة، وقطاع التعليم والمعرفة، ومقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص، وأصحاب العمل، وشركات التأمين.

واتفق الخبراء على أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية وأنظمة المراقبة اللحظية لتحسين تخصيص الموارد وتعزيز دقة اتخاذ القرار، كما أبرزت، النقاشات أهمية تبني مقاربات ثقافية تراعي تنوع مجتمع دبي وتستند إلى شخصيات عامة مؤثرة ونماذج يحتذى بها، بما يضمن تطوير استراتيجيات متكيفة مع الطبيعة المتعددة الثقافات للسكان.

ودعا الخبراء إلى تطبيق نهج «المدرسة الشاملة» الذي يدمج بين الصحة النفسية والعاطفية والتغذية والمشاركة الاجتماعية والتوعية بالسلوك الرقمي، كما أوصوا بتمكين المرشدين النفسيين والاجتماعيين في المدارس للكشف المبكر عن علامات الضيق النفسي أو صعوبات التعلم أو المشكلات السلوكية والتعامل معها.

فيما برز التحول الرقمي بوصفه أداة محورية في تطوير المنظومة الصحية، مع الدعوة إلى إنشاء أنظمة رقمية موحدة وقواعد بيانات مركزية، إلى جانب تبني نماذج تفاعلية مبتكرة مثل الألعاب التحفيزية وأنظمة الولاء، كما تم اقتراح استخدام التذكيرات الآلية «المحفزات» عبر الرسائل النصية أو تطبيقات الصحة على الهواتف لإشعار السكان بمواعيد الفحوص أو التطعيمات.

وأكدت المناقشات مكانة دبي الرائدة بوصفها وجهة للسياحة العلاجية، مع الدعوة إلى الاستثمار المستمر في مراكز التميز الطبي، وضمان تلبية احتياجات النمو السكاني من خلال تطوير مهارات الكوادر الطبية والحفاظ عليها.