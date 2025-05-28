حمدان بن محمد: فخورون برواد الأعمال الإماراتيين

عبر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن الفخر برواد الأعمال الإماراتيين والثقة بقدراتهم على تحويل الأفكار المبتكرة لمشاريع ناجحة في القطاعات الاقتصادية المستقبلية.

وكان سموه شهد اليوم إطلاق "القائمة الإماراتية لشركات المستقبل" بالتعاون بين مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، ووزارة الاقتصاد والتي تضم 50 رائد أعمال إماراتياً في 15 قطاعاً.

وأكد سموه أن قيادة الإمارات تركز على توفير الإمكانات وتعزيز البيئة الحاضنة لرواد الأعمال والشركات الناشئة. وأن الشباب الإماراتي القادر نقل تجربتنا الوطنية وابتكاراتنا المحلية وريادتنا للعالم، وبما يحقق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "شهدت اليوم إطلاق "القائمة الإماراتية لشركات المستقبل" بالتعاون بين مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، ووزارة الاقتصاد والتي تضم 50 رائد أعمال إماراتياً في 15 قطاعاً.. قيادة الإمارات تركز على توفير الإمكانات وتعزيز البيئة الحاضنة لرواد الأعمال والشركات الناشئة".

وأضاف سموه: "فخورون برواد الأعمال الإماراتيين ونثق بقدراتهم على تحويل الأفكار المبتكرة لمشاريع ناجحة في قطاعات اقتصادية مستقبلية، فهم الأقدر على نقل تجربتنا الوطنية وابتكاراتنا المحلية والريادة الإماراتية للعالم، وبما يحقق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".