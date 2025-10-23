القراءة.. بوابة استئناف الحضارة في رؤية محمد بن راشد

تعد مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تجسيداً عملياً لاستئناف الحضارة العربية وفكرة صناعة الأمل، تلك الفكرة التي باتت علامة فارقة في مسيرة دولة الإمارات.

فحين أطلق سموه مبادرة «تحدي القراءة العربي» في عام 2015، لم تكن مجرد مسابقة للقراءة، بل كانت مشروعاً حضارياً عربياً، يهدف إلى إعادة الاعتبار للقراءة، بوصفها حجر الأساس في بناء الإنسان وتنمية المجتمعات، وحمل هذه التحدي رسالة متجددة إلى العالم بأن النهضة تبدأ من كتاب، من قائد يرى المستقبل بعين المعرفة والإيمان بالإنسان والاستثمار بقدراته.

وجاء التحدي ليبعث برسالة قوية، مفادها أن الأمة التي «تقرأ» هي الأمة التي «تنهض»، إذ يؤمن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن النهضة تبدأ من الكلمة، وأن استئناف الحضارة العربية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال بناء عقل عربي قارئ ومفكر ومنتج للمعرفة.

وعبّر سموه عن هذه الرؤية بوضوح، حين قال: «تحدي القراءة العربي، هو أكبر مشروع لتغيير واقع القراءة في وطننا العربي، وغرس عادة معرفية تبني أجيالاً قادرة على استئناف مسيرة الحضارة».

تحول تحدي القراءة العربي اليوم إلى أكبر مشروع عربي للقراءة، شمل ملايين الطلبة من مختلف الدول، وبات حراكاً معرفياً عالمياً، إذ تشير لغة الأرقام إلى أن التحدي استقطب أكثر من 163 مليون طالب وطالبة خلال تسع دورات، وأكثر من 927 ألف مشاركة للمدارس العربية، كما وصل إجمالي عدد المشرفين المشاركين في الدورات السابقة إلى أكثر من 877 ألف مشرف ومشرفة قراءة.

ومن هذا المنطلق، نرى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عندما أطلق هذا التحدي، لم يكن مجرد حملة تشجيع على القراءة، بل هو رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تستشرف إعادة تموضع الأمة العربية في مشهد المعرفة العالمي.

تؤكد أن الاستثمار في الإنسان هو أعظم أنواع الاستثمار، والحقيقة أن هذه الرؤية تجلت في تفاصيل المشروع: فالمبادرة لم تكتفِ بتشجيع الطلبة على القراءة، بل شملت تطوير مهارات التفكير النقدي، والقدرة على التحليل، والإبداع في التعبير، وهي أدوات العقل الحضاري القادر على التغيير والإنتاج.

سموه اليوم من أبرز صناع التغيير الإيجابي في العالم العربي في العصر الحديث، فمن خلال مبادراته المتعددة في التعليم والمعرفة والابتكار والعمل الإنساني، رسّخ سموه نموذج القائد الملهم، الذي يقود بالقدوة الإيجابية، ويزرع الأمل في النفوس.

وإذا كانت مبادرات مثل «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» و«صناع الأمل» و«مليون مبرمج عربي»، قد جعلت من دبي مركزاً للإلهام الإنساني، فإن تحدي القراءة العربي، هو الرافعة الثقافية التي تغذي هذه المبادرات بعقول قارئة ومبدعة، ويترجم ذلك قول سموه: «كلما قرأ أبناؤنا أكثر، تفاءلنا بمستقبل أفضل».

صناعة المستقبل

ومن خلال هذه الرؤية، حوّل سموه الأمل إلى ثقافة، والقراءة إلى سلوك جماعي، والمعرفة إلى أداة للتنمية، في وقت تحتاج فيه الأمة العربية إلى نماذج قيادية تجمع بين الرؤية والعمل، وبين الفكر والتنفيذ. ولا ينفصل تحدي القراءة العربي عن رؤية سموه الشاملة في استئناف الحضارة العربية، والتي لا يتم استئنافها بالشعارات، بل بالمعرفة والعلم والتنوير.

وتحدي القراءة العربي فتح أبواب المعرفة أمام جيل عربي جديد، يؤمن بأن المستقبل لا يمنح، بل يصنع بالجهد والفكر، ولعل أبرز ما يعزز هذا التوجه، أن التحدي لا يقتصر على الطلبة، بل يمتد إلى المدارس والمشرفين والمعلمين وأولياء الأمور، ليصبح مشروعاً مجتمعياً شاملاً، تتكامل فيه المسؤوليات بين الأسرة والمدرسة والمجتمع، في صناعة جيل قارئ ومستنير.

وعلى مدار الدورات السابقة للتحدي، نجد أن هذه المبادرة ساهمت في تحسين مستوى التحصيل الدراسي، وتعزيز الثقة بالنفس، والقدرة على التعبير لدى الطلبة، فضلاً عن إحياء العلاقة مع اللغة العربية، بوصفها وعاء الفكر والهوية، علاوة على ذلك، عززت من الانتماء للثقافة العربية، وربط الأجيال بجذورهم الحضارية في زمن العولمة والانفتاح، وتحوّل التحدي خلال دوراته إلى منصة لاكتشاف المواهب الأدبية والفكرية في العالم العربي.

وهذا ما ظهر جلياً في تميّز المشاركين في الدورات السابقة، بقدرتهم على التحليل النقدي، والابتكار في تلخيص الأفكار، والتعبير عن القضايا المجتمعية بلغة واعية ومسؤولة، والعديد من الفائزين باتوا اليوم سفراء للقراءة والمعرفة في بلدانهم، ينقلون تجربتهم إلى أقرانهم، وهذا بدوره يخلق أثراً تراكمياً مستداماً في الوعي العربي.

فصول الأمل

اليوم، تحدي القراءة العربي ليس مجرد حدث سنوي يتوج الفائزين، بل أضحى حركة فكرية عربية كبرى، أعادت الثقة بالقدرة على النهوض من جديد، وفي صلب هذه الحركة، يقف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قائداً ملهماً، آمن بأن القراءة أول الطريق نحو التغيير، وأن الأمة التي تزرع في أطفالها حب المعرفة، إنما تزرع بذور حضارة جديدة، ليتابع سموه كتابة فصول الأمل والتغيير بالمعرفة.