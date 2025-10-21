«مدني دبي» يرسل 250 ألف رسالة توعية للمحتفلين بمهرجان ديوالي بـ 3 لغات

بالتزامن مع احتفالات العالم بمهرجان ديوالي (مهرجان الأضواء)، أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني في دبي حملة توعوية واسعة، تضمنت إرسال 250 ألف رسالة نصية توعوية للمحتفلين بالمهرجان من الجاليات الآسيوية في مختلف مناطق الإمارة.

وشملت الرسائل فيديوهات توعوية معدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي بثلاث لغات: الهندية والإنجليزية والأوردو، تناولت طرق الوقاية من الحرائق، والإجراءات الواجب اتباعها عند استخدام الألعاب النارية أو إشعال الشموع خلال الاحتفالات.

ويأتي ذلك ضمن برنامج «جاهزية الدفاع المدني»، وهو برنامج مبتكر يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالسلامة والوقاية من الحوادث، من خلال حملات مستمرة تعتمد على التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، والرسائل النصية لتوجيه رسائل استباقية وتحذيرية، ما يسهم في رفع مستوى الأمن والسلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات.

وبهذه المناسبة هنأ اللواء جمال بن عاضد المهيري، نائب القائد العام للدفاع المدني في دبي، جميع المحتفلين بمهرجان ديوالي في دولة الإمارات وفي مختلف أنحاء العالم، متمنياً لهم احتفالات آمنة وسعيدة، وأن يجلب هذا المهرجان من الأضواء السلام والأمان والازدهار للجميع.