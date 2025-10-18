80 % اختصار المستندات المطلوبة للبعثات الدراسية

استعرضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على هامش مشاركتها في معرض «جيتكس جلوبال 2025»، أحدث خدماتها الرقمية تحت عنوان «بعثة دراسية.. لتحسين رحلة الطالب»، التي تم تطويرها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز دقة الإجراءات وتسريع إنجاز الطلبات.

وتعتمد الخدمة على آلية تحقق ذكية مكونة من خمس مراحل، وتتيح للطلبة المواطنين المؤهلين والمستوفين لشروط ومعايير برنامج الابتعاث التقدم بطلب للحصول على بعثة دراسية خارج الدولة على نفقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لاستكمال درجة علمية (بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه) في أفضل التخصصات والجامعات العالمية.

وأوضحت الوزارة أن التحسينات الجديدة أسهمت في رفع كفاءة الخدمة بشكل ملموس، حيث تم تقليص نسبة تعبئة الطلبات بـ65 %، وتقليل حقول البيانات المطلوبة بـ79 %، واختصار المستندات المطلوبة بـ80 %، إلى جانب خفض وقت مراجعة الطلبات داخلياً بـ75 %.

كما أعلنت الوزارة عن إبرام سبع شراكات مع جهات توظيف في قطاعات تتواءم مع التوجهات المستقبلية للدولة، بما يسهم في ربط مخرجات البعثات الدراسية باحتياجات سوق العمل الوطنية.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتبني حلول رقمية مبتكرة تسهل رحلة الطالب منذ تقديم الطلب حتى الالتحاق بالبرنامج الدراسي، وتدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.

وأفادت بأن هناك 11 شرطاً لطلب الحصول على بعثة دراسية خارجية.