جيتكس جلوبل 2025.. الإمارات تعزز الإيرادات وتطلق عصر الحكومة الذاتية بالذكاء الاصطناعي

شهد اليوم الثاني من فعاليات "جيتكس جلوبل 2025" تواصلاً للعروض الفريدة من تقنيات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مؤكداً دوره المحوري كأكبر ملتقى عالمي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. هذا الحدث، الذي يُقام على مدى خمسة أيام، لم يقتصر على كونه معرضاً تجارياً، بل تحوّل إلى قمة فكرية واقتصادية عالمية.

يستضيف الحدث أكثر من 500 متحدث دولي، وأكثر من 6,500 عارض من نحو 180 دولة على مساحة تتجاوز 40 قاعة عرض في مركز دبي التجاري العالمي، ما يُبرز الحجم القياسي الذي وصلت إليه هذه الدورة.

وتتمحور النقاشات حول محركات الثورة الصناعية الرابعة، شاملة الحوسبة الكمومية، والتكنولوجيا الحيوية، والتقنية المستدامة، ومراكز البيانات الخضراء، والتنقّل الذكي.

أكدت تريكسي لوه ميرماند، النائب التنفيذي للرئيس لمركز دبي التجاري العالمي، أن القطاعات الحاسمة للمستقبل - مثل مراكز البيانات، والتكنولوجيا الحيوية، والكموم، والروبوتات - هي نقطة التقاء العبقرية الاصطناعية مع التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه البشرية.

وأوضحت أن "جيتكس جلوبل 2025" يمنح زخماً جديداً لهذه التقنيات التحويلية، مع استمراره في كونه نذيراً للتقدم القائم على الابتكار عبر الصناعات والاقتصادات العالمية".

ويُتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 200,000 زائر وخبير، ما يدعم تزايد المنافسة بين الدول لتعزيز السيادة التكنولوجية.

وتُعد الخلفية الاقتصادية لهذا الحدث هائلة، حيث من المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات إلى 5 تريليونات دولار أمريكي في عام 2025.

الحكومة الذكية

كما شهد قطاع الحوكمة الرقمية إنجازاً نوعياً مع إطلاق حكومة أبوظبي ميزة "الحكومة الذاتية" ضمن الإصدار الأحدث من منصة خدماتها الموحدة "تم 4.0".

وتُمثل هذه الميزة الأولى من نوعها عالمياً، إذ تعتمد على نموذج الذكاء الاصطناعي القادر على التنبؤ بـ 1100 خدمة حكومية وإدارة المهام المتكررة تلقائياً، دون أي إجراء من جانب المتعامل.

هذا التوجه يؤسس لمرحلة جديدة من التحول الرقمي الشامل، ويُعزز الهدف الاقتصادي لدبي بزيادة مساهمة التحول الرقمي في اقتصادها إلى 100 مليار درهم بحلول عام 2033.

تسريع الحوسبة

وضمن مسارات البنية التحتية التركيز على الحوسبة المُسرعة أطلقت شركة "كور42"، المتخصصة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والسحابة السيادية، "منصة السحابة الذكية ذاتية الخدمة".

وفي هذا الصدد، أكد إدموندو أورلوتي، الرئيس التنفيذي للتطوير في" كور42"، أن "هذا الإطلاق يجمع بين السرعة والمرونة والنطاق لتسريع الابتكار".

وأشار مارك دومينيك، المدير الإقليمي لقسم الشركات في إنفيديا بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، إلى الأهمية الحيوية لوحدات "إنفيديا إتش 100 تينسور كور جي بي يو"، مؤكداً أن "مع بوابة كور42 الجديدة ذاتية الخدمة، يمكن نشر وحدات إتش 100 في دقائق".

يأتي ذلك في الوقت الذي يتجه فيه الاستثمار العالمي في مراكز البيانات لتجاوز 500 مليار دولار أمريكي هذا العام.

شبكات فائقة

أعلنت "إي آند الإمارات"، ذراع الاتصالات الرئيسية لمجموعة "إي آند" التكنولوجية العالمية، عن نجاحها في عرض أول نموذج أولي في العالم لشبكة "الجيل الضوئي 200G PON" ضمن فعاليات جيتكس جلوبل 2025.

وتُمثل هذه التقنية قفزة كبيرة في تكنولوجيا الشبكات الثابتة، حيث توفر سعات غير مسبوقة للإنترنت عبر الألياف الضوئية، تدعم معدلات نقل بيانات تصل إلى 200 جيجابت في الثانية لكل ليف ضوئي، كما أن "تقنية 200G PON" سترفع سقف ما يمكن أن يقوم به الليف الضوئي الواحد على صعيد سرعة نقل البيانات، وتتماشى تماماً مع أجندة التحول الرقمي لدولة الإمارات".

قيادة الريادة

قدمت مجموعة "إي آند" عرضاً قوياً على نجاح استراتيجية التحول، وأكد حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أنهم يسعون لأن يكون التحول الرقمي في صميم كل خطوة، موضحاً أن "المجموعة سجلت، خلال 2025، نموّاً غير مسبوق على مستوى الإيرادات والأرباح".

ودعماً لذلك، كشف دويدار عن نمو مالي غير مسبوق للمجموعة خلال النصف الأول من عام 2025، حيث وصلت الإيرادات الموحدة إلى 34.9 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 23.3%.

كما ارتفع صافي الأرباح الموحدة إلى 8.8 مليارات درهم، بزيادة 60.7%.

وقد انعكست هذه الأرقام على مكانة المجموعة، التي حصلت على تصنيف "العلامة التجارية الأسرع نموّاً في العالم"، وتجاوزت قيمة محفظة علاماتها التجارية واستثماراتها 20 مليار دولار خلال 2025.

دعم الاستثمار

وخلال الحدث عززت منصة "إكسباند نورث ستار" المنعقدة في "دبي هاربور"، فرص الشركات الناشئة في إبرام صفقات وجمع الاستثمارات وبناء شراكات عالمية.

تُعد المنصة أكبر تجمع في العالم للشركات الناشئة والمستثمرين، حيث جمعت أكثر من 2,000 شركة ناشئة ونحو 1,200 مستثمر يُديرون أصولاً مشتركة تتجاوز 1.1 تريليون دولار أمريكي.

كما استقطبت المنصة أكثر من 40 شركة "يونيكورن" (شركات ناشئة تتجاوز قيمتها مليار دولار).

وفي هذا الإطار، أطلقت شركة "فايندر جروب إيه آي" وهي شركة استثمارية وتقنية تركز على الذكاء الاصطناعي، أعمالها رسمياً.

وأكد فريد يوسفي، المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة، أن "مجلس التعاون الخليجي مركز رائد للابتكار، مدعوماً بالسياسات الجريئة لحكومات المنطقة".

ويؤكد هذا المشهد صعود دبي كواحدة من أفضل خمس عواصم عالمية للشركات الناشئة، خاصة مع جذب الإمارة لتدفقات في الاستثمار الأجنبي المباشر تجاوزت 11 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2025.

تجارب المستخدم

وشملت العروض التقنية ضمن معرض" جيتكس جلوبال 2025" أحدث الابتكارات التي تُعزز من التجربة اليومية للمستخدم.

وكان أبرزها عروض شركة "أونر" التي شملت رؤيتها في المنظومة البيئية للأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مؤكدةً على "التقنية المتمحورة حول الإنسان".

واستعرضت الشركة قدرات نظام التشغيل "ماجيك أو إس" في دمج الذكاء الاصطناعي الوكيل عبر الأجهزة، مما يرفع من جودة الحياة وكفاءة العمل لدى الأفراد.

وأوضح ديبو زانغ، المدير العام لـ "أونر "في دول مجلس التعاون الخليجي، أن مشاركة الشركة "تعزز مكانة أونر كرائدة في المنظومة البيئية العالمية للذكاء الاصطناعي، بنهج يركز على الإنسان".

وعرضت هواوي أكثر من 80 حلاً مبتكراً و40 عرضاً تفاعلياً ضمن جناحها في المعرض، لتقدم مجموعة واسعة من التقنيات الرائدة مثل شبكة Xinghe للذكاء الاصطناعي، وحلول الجيل الجديد من تقنيات الألياف الضوئية، وحلول تخزين البيانات.

قال فيليب جان، رئيس شركة هواوي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: هدفنا هو تمكين جميع القطاعات من الوصول إلى هذه التقنيات المتقدمة والاستفادة منها، وفي دورة العام الحالي من معرض جيتكس جلوبال 2025، تجاوزنا مرحلة النظريات البحثية لنقدم رؤية عملية لمستقبل الذكاء الاصطناعي، من خلال توفير بنية تحتية متينة وموثوقة، تمكن الشركات من تبني حلول الذكاء الاصطناعي بثقة، وتحويلها إلى ابتكارات واسعة النطاق.

الابتكار

وخلال معرض جيتكس جلوبال 2025، نشر باحثو "كاسبرسكي" المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والخصوصية الرقمية، تقريراً جديداً تم فيه تحليل أكثر من 120 مجموعة من نشطاء القرصنة، وأكثر من 11,000 منشور قرصنة تم نشرها في قنوات الإنترنت السطحي والمظلم خلال عام 2025.

وكشف هذا التقرير أنّ الهاشتاج بات عنصراً محورياً في حملات القرصنة؛ إذ تُستخدم للتعريف بالهوية، وتنسيق الأنشطة، وتبني الهجمات.

وقالت كسينيا كوداشيفا، محللة البصمة الرقمية لدى "كاسبرسكي": «تزدهر مجموعات نشطاء القرصنة في الظهور العلني وليس من خلال التخفي، بخلاف المجرمين السيبرانيين التقليديين، لكن شغفهم بالظهور العلني قد ينقلب عليهم في نهاية المطاف. فمن خلال المراقبة المتواصلة لنشطاء القرصنة النشطين، تستطيع الشركات والحكومات أن ترصد المؤشرات الدالة على الأهداف المحتملة للهجمات القادمة».

يُمثل تاريخ "جيتكس" الذي يمتد لخمسة وأربعين عاماً قصة تحول لافتة، ليتماشى نموه مع المسار الرقمي لدبي ودولة الإمارات في رسم ملامح العقد القادم من الابتكار.