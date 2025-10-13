عجمان تواكب المستقبل بمنصة متكاملة للتحول الرقمي

تشارك الدوائر الحكومية في إمارة عجمان، في فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2025»، من خلال منصة متكاملة تضم تحت مظلتها عدداً من الدوائر والهيئات الحكومية، وتستعرض المنصة أحدث الخدمات الرقمية والمشاريع الذكية.

وأكد عدد من مديري الدوائر الحكومية في عجمان أن المشاركة في هذا الحدث العالمي تمثل فرصة استراتيجية لإبراز المنجزات الرقمية التي حققتها الإمارة خلال السنوات الماضية، وتسليط الضوء على المبادرات النوعية التي أطلقتها حكومة عجمان في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الذكية.

وقال الشيخ راشد بن عمار النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، إن مشاركة حكومة عجمان في معرض جيتكس جلوبال 2025 تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ التحول الرقمي نهجاً مستداماً للحكومة المستقبلية، وذلك انعكاس لإيماننا العميق بأن الابتكار والتكامل التقني هما الطريق نحو خدمة أذكى ومجتمع أسعد.

وأضاف: إنه بقيادة دائرة عجمان الرقمية وتنظيمها لمشاركة الجهات الحكومية كافة تحت مظلة واحدة، نؤكد التزامنا بالعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز حضور إمارة عجمان في أبرز المحافل العالمية، وتقديم تجربة موحدة تعبّر عن مسارنا في التحول والتكامل نحو مستقبلٍ أكثر تطوراً ومرونة، مؤكداً أن جيتكس جلوبال ليس مجرد معرض للتقنية، بل منصة نشارك من خلالها قصة حكومة عجمان.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، إن التحول الرقمي ركيزة رئيسة من ركائز التقدم والتطور في هذا العصر، وأداة أساسية في دفع مسيرة الارتقاء بالقطاع السياحي والاقتصاد الوطني إلى صدارة المشهد العالمي، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق نواصل توجيه الجهود والطاقات نحو تشجيع الإبداع والابتكار في العمل المؤسسي، وتطوير المنظومة السياحية المحلية، بما يعكس رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى النهوض بواقع القطاع السياحي للإمارة، نحو تحقيق الأهداف الوطنية وضمان مستقبل تنموي مزدهر ومستدام لمواطنينا.

وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، أن مشاركة شرطة عجمان في معرض جيتكس للتقنية 2025 تأتي لتجسد حرص القيادة العامة على مواكبة أحدث الابتكارات التقنية وتسخيرها لتطوير منظومة العمل الشرطي والخدمات الذكية، انسجاماً مع رؤية حكومة عجمان الطموحة، وتوجهات وزارة الداخلية في تعزيز التحول الرقمي الشامل، وتمثل منصة مهمة لعرض أبرز إنجازات شرطة عجمان في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وتطوير التطبيقات الذكية والخدمات الرقمية التي تهدف إلى إسعاد المتعاملين وتعزيز جودة الحياة في الإمارة، كما نحرص من خلالها على الاطلاع على أحدث الحلول العالمية في مجالات الأمن السيبراني، والتحول الذكي، وتكنولوجيا المستقبل، بما يدعم استدامة التميز والابتكار في الأداء المؤسسي، مؤكداً أن الاستثمار في التقنية والمعرفة استثمار في أمن الإنسان وسعادته.

واستعرضت هند سالم مطر الشامسي، مدير إدارة تطوير الخدمات الذكية بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ورئيس اللجنة العليا لفريق الدائرة في معرض جيتكس 2025، تحت مظلة حكومة عجمان، مجموعة من المشاريع المبتكرة والخدمات الرقمية التي تعكس توجه الدائرة نحو التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتعزيز البنية الرقمية المستدامة، من خلال خدماتها الرقمية، ومشاريعها المبتكرة الهادفة لتصفير البيروقراطية لتسهيل وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل الحكومي المشترك مع كافة الجهات.