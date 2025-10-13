«ضغطة زر» عبر «مرسى» تحجز موقف يختك من داخل أو خارج الدولة

كشف أحمد إبراهيم صالح، مدير إدارة الطلبات وعلاقات المتعاملين في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، في تصريح خاص لـ«لبيان» أن المؤسسة أطلقت منصة رقمية مبتكرة تتيح لمالكي اليخوت حجز مواقفهم البحرية بسهولة عبر الهاتف أو الحاسوب من داخل الدولة أو خارجها، وذلك في خطوة تعكس التزام دبي بتسخير التكنولوجيا لخدمة مجتمعها البحري وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار في القطاع.

وأوضح أن المنصة الجديدة، التي تحمل اسم «مرسى»، تمثل الوجهة الرقمية الأولى من نوعها لعشّاق البحر في دبي، وتوفر تجربة متكاملة تربط بين مالكي اليخوت ومزوّدي الخدمات عبر 20 مرسى بحرياً موزعة في أرجاء الإمارة، تضم أكثر من 4200 رصيف لاستقبال مختلف أنواع اليخوت والقوارب، من الصغيرة إلى الفاخرة.

وأضاف صالح إن المنصة تجسّد رؤية سلطة دبي البحرية في بناء بيئة رقمية موحدة تسهّل إجراءات الحجز والإدارة والتأجير، مشيراً إلى أنه أصبح بإمكان العميل اليوم، «بضغطة زر واحدة»، حجز موقف ليخته في أي من المراسي التابعة، من خلال تجربة استخدام ذكية وسلسة توفر الوقت والجهد.

وبيّن أن «مرسى» تتيح أيضاً احتساباً تلقائياً للرسوم وفق نوع القارب ومدة الحجز، مع توفير خيارات دفع إلكترونية آمنة وموثوقة، إلى جانب إمكانية إعداد العقود إلكترونياً مع الوكلاء المعتمدين خلال دقائق معدودة، ما يجعلها منصة متكاملة تغني عن المعاملات الورقية وتدعم التحول الرقمي الكامل في الخدمات البحرية.

وأكد أن إطلاق المنصة يأتي في إطار دعم المؤسسة لأجندة دبي الرقمية ورؤيتها للتحول الذكي، من خلال تطوير حلول رقمية تخدم القطاعات المتخصصة، وخصوصاً السياحة البحرية التي تشهد نمواً مطّرداً في الإمارة، مشيراً إلى أن المشروع يسهم في تعزيز جاذبية دبي وجهة مفضلة لمالكي اليخوت حول العالم.

وقال صالح إن «مرسى» ليست مجرد تطبيق للحجز، بل منظومة رقمية شاملة تدمج الفخامة في الابتكار على شواطئ دبي، وتمنح المستخدمين تجربة بحرية لا مثيل لها، تجمع بين الراحة والتقنية، وتترجم توجه الإمارة نحو مستقبل ذكي ومستدام في كل قطاعاتها الخدمية والاقتصادية.