«التنمية السياحية» بعجمان توظف الذكاء الاصطناعي لتطوير السياحة

أكد أحمد البلوشي، مستشار تطوير الأنظمة الرقمية في دائرة التنمية السياحية بعجمان، أن الدائرة تعرض في جيتكس 2025 مشاريع تهدف إلى تطوير منظومة سياحية متكاملة تعتمد على البيانات والتقنيات الذكية لدعم التنمية السياحية والاقتصادية.

وأطلقت الدائرة موقعاً إلكترونياً جديداً لمنصة تفاعلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة الزوار، تشمل مساعداً سياحياً ذكياً وميزة الذكرى السياحية والتعرف إلى المعالم بالكاميرا، مع تخطيط رحلات وتحليل فعاليات مستقبلية عبر تقارير ذكية لدعم صناع القرار.

ويضم الموقع منصة سياحة مخصصة لأصحاب الهمم توفر خريطة تفاعلية وخدمات مهيأة لهم لتعزيز السياحة الشاملة. كما يقدم الموقع خدمة تصميم الفعاليات السياحية المستقبلية عبر جمع وتحليل المشاركات وتصنيفها، وتوليد تقارير ذكية تساعد على ابتكار فعاليات تعكس تطلعات الجمهور وتعزز الهوية السياحية للإمارة.

وسلطت الدائرة الضوء على مشروع التوأم الرقمي السياحي بالتعاون مع دائرة عجمان الرقمية، وهو نظام يدمج البيانات السياحية الفعلية والتنبؤية في منصة واحدة لتحسين التخطيط واتخاذ القرار وتجربة الزائر.

ويشمل النظام خريطة رقمية تفاعلية للفنادق والمعالم السياحية مع خرائط حرارية لتوزيع الزوار، ونظام محاكاة جاهزية الإقامة لتقييم قدرة الفنادق على استيعاب الزيادات المستقبلية، إضافة إلى خريطة الفعاليات وتحليل الاتجاهات الجغرافية.