«الذكاء الاصطناعي لمدن آمنة» مشروع «طرق دبي» لإنترنت الأشياء

قدمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مشروع «الذكاء الاصطناعي لمدن آمنة» في جيتكس جلوبال 2025 لتعزيز سلامة النقل وخفض الحوادث ورفع كفاءة التشغيل.

تدير المنصة أكثر من 200 ألف مركبة (حافلات مدرسية، مركبات تجارية، دراجات نارية) عبر تتبع وتحليل بيانات التشغيل باستخدام أجهزة استشعار وكاميرات ذكية ترصد مخالفات مثل استخدام الهاتف أثناء القيادة، التعب، التشتت، السرعة والتسارع.

يشمل نظام التتبع الذكي كشف مخالفات التوصيل: الانعطاف دون إشارة، القيادة عكس السير، على ممرات المشاة، عدم ارتداء معدات السلامة، قيادة الدراجة بيد واحدة، نقل أكثر من راكب.

يرصد النظام أيضاً استخدام مركبات غير مصرح بها، عدم وجود تأمين، الوقوف في مواقف غير مصرح بها، استخدام مسارات سريعة، وصناديق توصيل غير معتمدة، ما يعزز الرقابة والسلامة في قطاع التوصيل.

وتسهم المنصة في خفض الحوادث عبر تحليل القيادة الخطرة وإصدار تنبيهات لحظية، وتمكين الجهات من مراقبة المخالفات وضمان الالتزام.

ويمثل المشروع جزءاً من جهود الهيئة لتحويل دبي إلى مدينة ذكية وآمنة تعتمد الذكاء الاصطناعي في إدارة النقل.