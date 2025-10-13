بلدية دبا الفجيرة تعرض منصة «مستكشف دبا» الجغرافية الذكية

كشف المهندس حسن سالم اليماحي، مدير عام بلدية دبا الفجيرة، عن مشاركة البلدية في معرض «جيتكس جلوبال 2025»، وذلك ضمن منصة حكومة الفجيرة، بتسليط الضوء على مشاريعها التقنية المبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي والاستدامة، بعرض مشروع «مستكشف دبا» وهو منصة تفاعلية جغرافية ذكية تتيح للمستخدمين تصفح المعلومات المكانية والخدمية في مدينة دبا باستخدام خرائط ديناميكية وتقنيات نظم المعلومات الجغرافية GIS.

مؤكداً أن بلدية دبا تحرص على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية في تطوير خدماتها وتسهيل الوصول إلى البيانات والمعلومات المكانية بطريقة ذكية وفعالة، بما يدعم خطط التحول الرقمي والاستدامة البيئية، كما لفت إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن رؤية البلدية الهادفة إلى بناء مدينة ذكية ومستدامة تعتمد على البيانات والتحليل العلمي في اتخاذ القرارات، وتسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

لافتاً إلى أن المنصة توفر تجربة رقمية متقدمة تمكن المواطنين والجهات الحكومية والقطاع الخاص من الوصول إلى بيانات دقيقة ومحدثة من الخدمات البلدية والمعالم الحضرية ومسارات التنمية، بما يعزز الشفافية ويحسن عمليات التخطيط واتخاذ القرار.

وأفاد اليماحي بأن مشروع تحليل الغطاء النباتي (NDVI) هو عبارة عن تقنية ذكية لتحليل ومراقبة التغيرات في الغطاء النباتي باستخدام أنظمة الاستشعار عن بُعد والذكاء الاصطناعي، حيث توفر هذه التقنيات رؤى مهمة تسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة واتخاذ القرارات الحكومية الفعالة، والمشروع يساهم في تقييم دقيق لحالة الغطاء النباتي الطبيعي للشجيرات الطبيعية وقياس مدى التغيرات التي تطرأ على تنوع النباتات المحلية وانتشارها.