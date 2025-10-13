«التمكين الحكومي» بأبوظبي تطلق «مواهب» لتطوير الكفاءات الإماراتية

أطلقت دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، خلال مشاركتها في جيتكس 2025، مبادرة «مواهب» التي تهدف إلى تمكين المواطنين الإماراتيين عبر بناء منظومة متكاملة لتطوير المهارات وتوظيف الكفاءات الوطنية في القطاعات الحكومية والخاصة الحيوية.

وأكد عبدالله محمد الشمري، المدير التنفيذي لقطاع تمكين المواهب الوطنية، أن المبادرة تتجاوز توفير فرص العمل إلى ترسيخ ثقافة التعلم المستمر والقدرة على التكيف مع متطلبات سوق العمل المستقبلية، تماشياً مع رؤية أبوظبي للتحول الكامل للحكومة الذكية بحلول 2027، من خلال إعداد الكوادر الوطنية بالمهارات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتسعى «مواهب» إلى رصد اتجاهات سوق العمل وتحديث المسارات التعليمية بما يتوافق مع الفرص الناشئة، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل المالية والتعليم والتقنيات الناشئة وخدمة العملاء، لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع تنافسية الكفاءات الوطنية.

وتعمل المبادرة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص على توفير فرص تدريب وتوظيف، مع التركيز على مواءمة التعليم مع متطلبات السوق لضمان جاهزية الكوادر الوطنية لمستقبل تقوده التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعزيز ريادة الإمارات في التنويع الاقتصادي والابتكار الرقمي.